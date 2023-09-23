برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو

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قلب برشلونة الطاولة على سيلتا فيجو، حيث حول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة في آخر 8 دقائق من الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وتقدم سيلتا فيجو بهدفين، سجلهما يورجن ستراند لارسن في الدقيقة 19، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76.
وظن الجميع أن سيلتا فيجو سيحقق المفاجأة ويهزم حامل اللقب، لكن الفريق الكتالوني انتفض متأخرًا وخطف النقاط الثلاث ليواصل سلسلة انتصاراته.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 81 و85، قبل أن يسجل جواو كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 89.
ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد مع جاره أتلتيكو في قمة مباريات الجولة، ويمكنه استعادة الصدارة من جديد.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 4 نقاط في المركز الـ17.