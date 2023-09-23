مليشيا الحوثي الذي يريد الرواتب ..جاهزين نفتح لهم المعسكرات وندربهم ونأهلهم ونعلمهم القناصة ويستردو الرواتب من العدوان ...تفاصيل وسخرية لاكبر حوثي في التنظيم الارهابي قيادي كبير في المؤتمر يحمل الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الدكتور عادل الشجاع مليشيات الحوثي تجبر عشرات الضباط السابقين في الجيشي اليمني لدورة تعبئة طائفية بصنعاء رسمياً.. السلطة المحلية بحضرموت تتسلم ميناء الوديعة البري بمديرية العبر محكمة حوثية تصدر حكما جائرا على ناشط حقوقي..تفاصيل الحكم بحضور رسمي وشعبي كبير تعز تحتفي بتخرج 1300 طالب وطالبة من أسر الشهداء والجرحى شاهد إلبوم صور .. مدينة مارب تشهد زخما جمهوريا واسعا على ايقاعات الموسيقى العسكرية والفرق الكشفية النائب العليمي: تحقيق سلام عادل في اليمن يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة لأول مرة القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز وزارة الدفاع الأمريكية تصادق على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 500 مليون دولار
جددت جماعة الحوثي مهاجمتها للموظفين المطالبين برواتبهم التي قطعتها الجماعة منذ ثماني سنوات، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية. ووصف محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بـ "المجلس السياسي" في كلمة ألقاها بمنطقة "بني بهلول" بصنعاء، ونشرها على منصة "إكس" المطالبين برواتبهم بأنهم "غير عقال على الإطلاق".
وقال الحوثي: "بخصوص الرواتب أو ما يقال "راتبي قبل الاحتفال بنبيي"، فلا تصدر من عاقل على الإطلاق".
وأضاف: "وحتى وإن قال "راتبي قبل النبي" تفضل فالجبهة جاهزة وبا نفتح لك مسار واسرح قاتل وكم ما جيت به من رواتب، تفضل شل الرواتب حقك وعاد بانزيد لك فوقها مثلها، بس يا الله روينا رجالتك، واحنا جاهزين نفتح لك مسار كامل مع العدو لو بدّك تصل الرياض لما تخرج لنا زلطنا من البنك الأهلي السعودي".
وأردف: "يسرح الباب مفتوح، وباندعمه إذا قصّر في المسار وإلا شيئ، ما بلا يؤشر وما يهمه إلا نعينه ونسنده وندافع معه ونقاتل معه، أهم حاجة تجي وسرحته في الاتجاه الصحيح. وإن بده يتجه شرق باتجاه النفط فاحنا معه يتفضل، كل واحد بيدعي للراتب هو داري أن راتبه كان يأتي من النفط والغاز أم لا؟ أم كنا بنجمعها من جيوبنا؟".
وختم بالقول: "كان الراتب يأتي من النفط والغاز، ذلحين أهل الرواتب إذا قدهم بايساندونا في هذه العملية يتفضلوا، واحنا جاهزين نفتح لهم المعسكرات وندربهم ونأهلهم ونعلمهم القناصة ونعلمهم كيف يرموا وكيف يقرحوا، الذي ما هو بصير، وإلا أكثرهم بِصار، ويتوكلوا على الله".
ومنذ مطلع العام الدراسي الجديد، يواصل المعلمون إضرابهم عن التدريس بدعوة من نادي المعلمين للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ أكتوبر 2016م، وسط غليان وتذمر شعبي كبير جراء إدارة الحوثيين لمناطق سيطرتهم بالتزامن مع إنهيار الأوضاع المعيشية.