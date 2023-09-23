مليشيا الحوثي الذي يريد الرواتب ..جاهزين نفتح لهم المعسكرات وندربهم ونأهلهم ونعلمهم القناصة ويستردو الرواتب من العدوان ...تفاصيل وسخرية لاكبر حوثي في التنظيم الارهابي

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جددت جماعة الحوثي مهاجمتها للموظفين المطالبين برواتبهم التي قطعتها الجماعة منذ ثماني سنوات، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية. ووصف محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بـ "المجلس السياسي" في كلمة ألقاها بمنطقة "بني بهلول" بصنعاء، ونشرها على منصة "إكس" المطالبين برواتبهم بأنهم "غير عقال على الإطلاق".

وقال الحوثي: "بخصوص الرواتب أو ما يقال "راتبي قبل الاحتفال بنبيي"، فلا تصدر من عاقل على الإطلاق".

وأضاف: "وحتى وإن قال "راتبي قبل النبي" تفضل فالجبهة جاهزة وبا نفتح لك مسار واسرح قاتل وكم ما جيت به من رواتب، تفضل شل الرواتب حقك وعاد بانزيد لك فوقها مثلها، بس يا الله روينا رجالتك، واحنا جاهزين نفتح لك مسار كامل مع العدو لو بدّك تصل الرياض لما تخرج لنا زلطنا من البنك الأهلي السعودي".

وأردف: "يسرح الباب مفتوح، وباندعمه إذا قصّر في المسار وإلا شيئ، ما بلا يؤشر وما يهمه إلا نعينه ونسنده وندافع معه ونقاتل معه، أهم حاجة تجي وسرحته في الاتجاه الصحيح. وإن بده يتجه شرق باتجاه النفط فاحنا معه يتفضل، كل واحد بيدعي للراتب هو داري أن راتبه كان يأتي من النفط والغاز أم لا؟ أم كنا بنجمعها من جيوبنا؟".

وختم بالقول: "كان الراتب يأتي من النفط والغاز، ذلحين أهل الرواتب إذا قدهم بايساندونا في هذه العملية يتفضلوا، واحنا جاهزين نفتح لهم المعسكرات وندربهم ونأهلهم ونعلمهم القناصة ونعلمهم كيف يرموا وكيف يقرحوا، الذي ما هو بصير، وإلا أكثرهم بِصار، ويتوكلوا على الله".

ومنذ مطلع العام الدراسي الجديد، يواصل المعلمون إضرابهم عن التدريس بدعوة من نادي المعلمين للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ أكتوبر 2016م، وسط غليان وتذمر شعبي كبير جراء إدارة الحوثيين لمناطق سيطرتهم بالتزامن مع إنهيار الأوضاع المعيشية.