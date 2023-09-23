قيادي كبير في المؤتمر يحمل الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الدكتور عادل الشجاع

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، أن ترحيل الدكتور عادل الشجاع من مصر قبل صدور الحكم، يحمل الحكومة اليمنية المسؤولية عن سلامة حياته.

وقال القربي في تغريدة على منصة "إكس": "قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل اليه".

والإثنين الماضي، اعتقلت السلطات المصرية، عضو اللجنة العام في حزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع، بعد إقتحام منزله في العاصمة المصرية القاهرة، خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشجاع من قيادات حزب المؤتمر، وعرف بكتاباته الناقدة لفساد الحكومة وتجاوزات السعودية والامارات في اليمن ومليشياتها التي تمارس انتهاكات واسعة بمختلف المحافظات اليمنية.