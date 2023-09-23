مليشيا الحوثي الذي يريد الرواتب ..جاهزين نفتح لهم المعسكرات وندربهم ونأهلهم ونعلمهم القناصة ويستردو الرواتب من العدوان ...تفاصيل وسخرية لاكبر حوثي في التنظيم الارهابي قيادي كبير في المؤتمر يحمل الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الدكتور عادل الشجاع مليشيات الحوثي تجبر عشرات الضباط السابقين في الجيشي اليمني لدورة تعبئة طائفية بصنعاء رسمياً.. السلطة المحلية بحضرموت تتسلم ميناء الوديعة البري بمديرية العبر محكمة حوثية تصدر حكما جائرا على ناشط حقوقي..تفاصيل الحكم بحضور رسمي وشعبي كبير تعز تحتفي بتخرج 1300 طالب وطالبة من أسر الشهداء والجرحى شاهد إلبوم صور .. مدينة مارب تشهد زخما جمهوريا واسعا على ايقاعات الموسيقى العسكرية والفرق الكشفية النائب العليمي: تحقيق سلام عادل في اليمن يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة لأول مرة القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز وزارة الدفاع الأمريكية تصادق على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 500 مليون دولار
أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، أن ترحيل الدكتور عادل الشجاع من مصر قبل صدور الحكم، يحمل الحكومة اليمنية المسؤولية عن سلامة حياته.
وقال القربي في تغريدة على منصة "إكس": "قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل اليه".
والإثنين الماضي، اعتقلت السلطات المصرية، عضو اللجنة العام في حزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع، بعد إقتحام منزله في العاصمة المصرية القاهرة، خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الشجاع من قيادات حزب المؤتمر، وعرف بكتاباته الناقدة لفساد الحكومة وتجاوزات السعودية والامارات في اليمن ومليشياتها التي تمارس انتهاكات واسعة بمختلف المحافظات اليمنية.