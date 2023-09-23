صدور قرار جمهوري بإنشاء لواء النصر وتعيين قائدا للواء

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صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (159) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بإنشاء وحدة عسكرية، باسم (لواء النصر).
كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (160) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد رامي علي أحمد الخليدي، قائدا للواء النصر، ويرقى إلى رتبة عميد حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
وقضت المادة الثانية من القرارين، بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.