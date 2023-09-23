مليشيات الحوثي تجبر عشرات الضباط السابقين في الجيشي اليمني لدورة تعبئة طائفية بصنعاء

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أخضعت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عشرات الضباط السابقين، لدورة تعبئة طائفية في إحدى مراكز التعبئة بالعاصمة المختطفة صنعاء، وطالبتهم التعاون معها.

وقالت مصادر مطلعة ، إن ميليشيا الحوثي أخضعت عشرات الضباط السابقين في جهازي الأمن السياسي والأمن القومي سابقاً، قبل أن تدمج الميليشيا جهازي الأمن في جهاز واحد بإسم جهاز الأمن والمخابرات.

وأخضعت الميليشيا الحوثية أكثر من 65 ضابطاً لدورة تعبئة طائفية، في أحد مراكزها التعبوية بصنعاء، لمدة 14 يوما، على أن يتم إخضاعهم بعد الإحتفال لذكرى المولد النبوي، لدورة تعبئة أخرى لمدة 60 يوما، وهي ما تسميها الميليشيا بالدورة المتكاملة.

وأختارت الميليشيا عدد من الضباط، بسبب ما أسمته بوجود تسريبات عن أداء وعمل جهاز الأمن والمخابرات، وأن تلك التسريبات تعيق عمل الجهاز، وهي من تقف وراء عدم تحقيق أي نجاح خلال الفترة الأخيرة.

وأبلغت الميليشيا الحوثية كافة الضباط الذين خضعوا للدورة الحوثية إلى التعاون مع جهاز الأمن والمخابرات، من أجل ضبط من ماتسميهم بالخلايا النائمة الذين سيعملون على زعزعة إستقرار وأمن العاصمة صنعاء، حسب ادعائاتهم.