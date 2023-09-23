مليشيات الحوثي تجبر عشرات الضباط السابقين في الجيشي اليمني لدورة تعبئة طائفية بصنعاء رسمياً.. السلطة المحلية بحضرموت تتسلم ميناء الوديعة البري بمديرية العبر محكمة حوثية تصدر حكما جائرا على ناشط حقوقي..تفاصيل الحكم بحضور رسمي وشعبي كبير تعز تحتفي بتخرج 1300 طالب وطالبة من أسر الشهداء والجرحى شاهد إلبوم صور .. مدينة مارب تشهد زخما جمهوريا واسعا على ايقاعات الموسيقى العسكرية والفرق الكشفية النائب العليمي: تحقيق سلام عادل في اليمن يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة لأول مرة القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز وزارة الدفاع الأمريكية تصادق على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 500 مليون دولار شاهد الفيديوهات.. حفلات التخرج والأعراس تتحول لمناسبات وطنية تناهض الفكر الحوثي وهذا ما حدث في زفاف آل الأحمر بصنعاء لقاء الرئيس العليمي بأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش
أخضعت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عشرات الضباط السابقين، لدورة تعبئة طائفية في إحدى مراكز التعبئة بالعاصمة المختطفة صنعاء، وطالبتهم التعاون معها.
وقالت مصادر مطلعة ، إن ميليشيا الحوثي أخضعت عشرات الضباط السابقين في جهازي الأمن السياسي والأمن القومي سابقاً، قبل أن تدمج الميليشيا جهازي الأمن في جهاز واحد بإسم جهاز الأمن والمخابرات.
وأخضعت الميليشيا الحوثية أكثر من 65 ضابطاً لدورة تعبئة طائفية، في أحد مراكزها التعبوية بصنعاء، لمدة 14 يوما، على أن يتم إخضاعهم بعد الإحتفال لذكرى المولد النبوي، لدورة تعبئة أخرى لمدة 60 يوما، وهي ما تسميها الميليشيا بالدورة المتكاملة.
وأختارت الميليشيا عدد من الضباط، بسبب ما أسمته بوجود تسريبات عن أداء وعمل جهاز الأمن والمخابرات، وأن تلك التسريبات تعيق عمل الجهاز، وهي من تقف وراء عدم تحقيق أي نجاح خلال الفترة الأخيرة.
وأبلغت الميليشيا الحوثية كافة الضباط الذين خضعوا للدورة الحوثية إلى التعاون مع جهاز الأمن والمخابرات، من أجل ضبط من ماتسميهم بالخلايا النائمة الذين سيعملون على زعزعة إستقرار وأمن العاصمة صنعاء، حسب ادعائاتهم.