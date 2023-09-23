رسمياً.. السلطة المحلية بحضرموت تتسلم ميناء الوديعة البري بمديرية العبر

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسلّم مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، اليوم السبت، ميناء الوديعة البري بمديرية العبر، إداريًا وأمنيًان معلنا تدشن العمل بالمنفذ الجديد في الميناء. وخلال عملية الاستلام، حرص محافظ حضرموت على تفقد ميناء الوديعة، بحضور قائد قوات الدعم والاسناد بالتحالف العربي، اللواء ركن سلطان البقمي، وتجول في المنفذ الجديد.

واطلع بن ماضي على مستوى الإنجاز خلال المرحلة الماضية، حيث تعرف على الاحتياجات الضرورية للبدء رسميًا بنقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد. كما اطلع على سير العمل بالجمارك والجوازات والتقارير الأمنية حول أعمال تأمين منفذ الوديعة على امتداد 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا.

وأعلن إنجاز الاستلام الرسمي للسلطة المحلية في حضرموت لميناء الوديعة البري، موجها بسرعة الانتقال الى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين.

وقال إن السلطة المحلية في حضرموت لن تقبل بافتراش المواطنين والحجاج، الأرض ووجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ، مؤكدًا خضوع الكتائب الأمنية والعسكرية لإشراف السلطة المحلية واللجنة الأمنية بحضرموت