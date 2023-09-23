مليشيات الحوثي تجبر عشرات الضباط السابقين في الجيشي اليمني لدورة تعبئة طائفية بصنعاء رسمياً.. السلطة المحلية بحضرموت تتسلم ميناء الوديعة البري بمديرية العبر محكمة حوثية تصدر حكما جائرا على ناشط حقوقي..تفاصيل الحكم بحضور رسمي وشعبي كبير تعز تحتفي بتخرج 1300 طالب وطالبة من أسر الشهداء والجرحى شاهد إلبوم صور .. مدينة مارب تشهد زخما جمهوريا واسعا على ايقاعات الموسيقى العسكرية والفرق الكشفية النائب العليمي: تحقيق سلام عادل في اليمن يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة لأول مرة القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز وزارة الدفاع الأمريكية تصادق على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 500 مليون دولار شاهد الفيديوهات.. حفلات التخرج والأعراس تتحول لمناسبات وطنية تناهض الفكر الحوثي وهذا ما حدث في زفاف آل الأحمر بصنعاء لقاء الرئيس العليمي بأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش
تسلّم مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، اليوم السبت، ميناء الوديعة البري بمديرية العبر، إداريًا وأمنيًان معلنا تدشن العمل بالمنفذ الجديد في الميناء. وخلال عملية الاستلام، حرص محافظ حضرموت على تفقد ميناء الوديعة، بحضور قائد قوات الدعم والاسناد بالتحالف العربي، اللواء ركن سلطان البقمي، وتجول في المنفذ الجديد.
واطلع بن ماضي على مستوى الإنجاز خلال المرحلة الماضية، حيث تعرف على الاحتياجات الضرورية للبدء رسميًا بنقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد. كما اطلع على سير العمل بالجمارك والجوازات والتقارير الأمنية حول أعمال تأمين منفذ الوديعة على امتداد 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا.
وأعلن إنجاز الاستلام الرسمي للسلطة المحلية في حضرموت لميناء الوديعة البري، موجها بسرعة الانتقال الى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين.
وقال إن السلطة المحلية في حضرموت لن تقبل بافتراش المواطنين والحجاج، الأرض ووجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ، مؤكدًا خضوع الكتائب الأمنية والعسكرية لإشراف السلطة المحلية واللجنة الأمنية بحضرموت