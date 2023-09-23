محكمة حوثية تصدر حكما جائرا على ناشط حقوقي..تفاصيل الحكم

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أصدرت محكمة ابتدائية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حكماً جائراً قضى بسجن ناشط حقوقي من أبناء مديرية دمت، شمالي محافظة الضالع.
وذكرت مصادر حقوقية، إن محكمة دمت الابتدائية التي يترأسها القاضي جابر الحدرمي، في مدينة دمت التي تتخذ منها مليشيا الحوثي مركزا لمحافظة الضالع، حكما جائرا بسجن الناشط الحقوقي اكرم الغويزي لمدة عام، وتغريمه 5 ملايين ريال، وإغلاق حسابه في موقع فيسبوك، ومصادرة هاتفه الجوال.
وأشارت إلى أن الناشط الحقوقي “أكرم الغويزي”، يقبع في سجن مليشيا الحوثي لأكثر من اسبوعين، على خلفية الحكم الجائر الصادر بحقه، جراء انتقاده للقاضي جبران جبير أحد قضاة محكمة دمت الابتدائية.
وتضامن العشرات من أبناء المديرية، ضمن حملة واسعة على موقع فيسبوك، مع الناشط الغويزي طالبوا محكمة دمت بسرعة الإفراج عن الناشط “الغويزي