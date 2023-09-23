‏بحضور رسمي وشعبي كبير تعز تحتفي بتخرج 1300 طالب وطالبة من أسر الشهداء والجرحى

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت محافظة تعز اليوم حفل تخرج 1300 طالب وطالبة من معهد احتراف للتدريب والتأهيل التابع لمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي وبرعاية المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي وسط حضور شعبي ورسمي كبير .

وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي والوكيل رشاد الاكحلي وأركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي والشيخ مارش عبد الجليل قائد المقاومة الشعبية بالمحافظة وأعضاء المجلس الاعلى للمقاومة وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أشاد الوكيل بالجهود الكبيرة التي تمثلت بإنشاء معهد احتراف ورعاية الطلاب والطالبات وإكسابهم الخبرات والحرف الفنية والتقنية والمهارات المختلفة التي تمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتحسين أوضاعهم وأسرهم المعيشية.

وثمن الوكيل حرص الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية على دعم المسيرة العلمية والمهنية لهذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات وصقل مهارتهم وتمكينهم من مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الحرب والحصار التي تفرضه المليشيات الحوثية والتي كانت سببا بهذا المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة الباسلة مؤكدا اننا نحتفل اليوم بالخريجين تزامنا مع احتفالات شعبنا بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة التي اسقطت الإمامة وهزمتها شر هزيمة ولابد أن تكون دافعا لاستمرار النضال وتحقيق الانتصار على هذه المليشيات الايرانية.

من جهته عبر العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم محور تعز العسكري في كلمته عن سعادته البالغة لهذه الحفل الذي يشكل لوحة فنية إبداعية لابطال صمدوا وسطروا بطولات أسطورية في الجبهات ولذلك يظل الشيخ حمود سعيد المخلافي هو الذي يبادر الى رعاية أسر الشهداء والجرحى وعلاجهم والجرحى المشلولين والمعاقبة وذلك بتنفيذ برامج من مؤسسة الشيخ لتأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم الحرف ورفع قدراتهم وتمكينهم من خلال مشاريع مختلفة أبرزها توزيع عشرات الباصات وفتح محلات لهم لتحسين أوضاعهم المعيشية داعيا الى تجسيد هذا النموذج بتنفيذ مشاريع تخدم أسر الشهداء والجرحى والتلاحم للحاضنة الشعبية والأحزاب وكل الفئات المجتمعية لدعم صمود الجيش الوطني وأبطال الجبهات وصولا للانتصار .

كما القى قائد المقاومة الشعبية بالمحافظة الشيخ مارش عبد الجليل كلمته أشاد فيها بالجهود التي أثمرت تخرج 1300 طالب وطالبة معتبرا انه يشكل نجاحا كبيرا ومصدر فخر وسعادة لكل أبناء

المحافظة . مضيفا أن هذه المشاريع والانشطة جزء من الفعل المقاوم الذي يتزامن بالتأهيل وبناء القدرات مع مشروع المقاومة الوطني ونؤكد أن معركة اسقاط النسخة الاسوأ من الامامة العنصرية يظل واجب وطني لاستعادة الجمهورية والمواطنة ولا يمكن ان نقبل المساومة بهذه التضحيات في منتصف الطريق حيث ستظل تعز قاعدة الثورة وحصن الجمهورية وشعلة المقاومة وان الشعب اليمني لن يرضى أبدا بأي نتيجة غير إنهاء الانقلاب وعودة الدولة مشيدا

بالجهود الداعمة للجرحى وأسر الشهداء وفي مقدمة ذلك ما يقدمه رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي من دعم سخي واهتمام كبير بهذه الشريحة التي تمتلك رصيدا وطنيا ونضاليا مشرفا في الدفاع عن تعز وكسر شوكة الامامة السلالية. مشيرا الى ماتقدمه مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي من برامج ومشاريع تضمنت إنشاء مركز الاطراف الصناعية ومعالجة

1080جريح مبتور وتركيب أطراف صناعية حديثة وعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء وإنشاء معهد احتراف الذين عمل على تخرج 1300 طالب وطالبة اليوم وتخريج 1000 العام الماضي ومشاريع دعم الجبهات في ظل توجيهات المقاومة الشعبية لدعم الفعل المقاوم حتى إسقاط المليشيات الحوثية السلالية.

من جهتها عبرت مديرة معهد احتراف للتأهيل والتدريب حياة الذبحاني عن ترحيبها بجميع الحاضرين من قيادات السلطة المحلية والجيش الوطني والاجهزة الامنية ومدراء العموم والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وهذا يؤكد الاهتمام بماقدموه من تضحيات وتقديرا وفخرا بأدوارهم التي سطرها التاريخ بحروف من ذهب مؤكدة أن تخرج 1300 طالب وطالبة كدفعة ثانية بعد تخرج 1000 طالب وطالبة العام الماضي ولازال المعهد يفتتح أقسام جديدة وفروع جديدة لاستيعاب أكبر عدد من أسر الشهداء والجرحى والأسرى وتدريبهم وتمكينهم من خلال مشاريع تعينهم على مواجهة صعوبة الحياة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

كما عبرت كلمة الجرحى الخريجين عن شكرهم لاهتمام الشيخ حمود سعيد المخلافي ورعايتهم المستمرة وتخفيف الامهم ومعاناتهم واعادة لمزاولة اعمالهم وفتح محلات تعيل وأسرهم في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية وزيادة حجم المعاناة الانسانية.

مؤكدين أن تضحياتهم من اجل تعز مستمرة وأنهم هذا واجب كل مواطن في المحافظة واليمن مواجهة المليشيات الحوثية الامامة داعين الجميع الى التلاحم والتكاتف مع أبطال الجبهات لاستمرار النضال والمقاومة وإسقاطه وازالته الى مزبلة التاريخ مثلما انتصر أجدادنا وآبائنا على الإمامة البائدة وهزموهم شر هزيمة و المصير نفسه ينتظر هذه

المليشيات بصمود وتعاون الجميع مشيدا بمواقف المقاومة الشعبية ودعمها وإسنادها للجيش الوطني من اجل استمرار معركة التحرير وتحقيق الانتصار. كما شهد الحفل عروضا للخريجين وقصائد شعرية وأناشيد وطنية متنوعة احتفاء بتخرج 1300 طالب وطالبة من أسر الشهداء والجرحى والاسرى من أبناء المحافظة.