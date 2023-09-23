شاهد إلبوم صور .. مدينة مارب تشهد زخما جمهوريا واسعا على ايقاعات الموسيقى العسكرية والفرق الكشفية

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شهدت شوارع مدينة مارب صباح اليوم زخما جمهوريا واسعا، ابتهاجا بالاعياد الوطنية لثورتي 26 سبتمبر و ال14 من أكتوبر، .
حيث جابت الفرق الكشفية والموسيقى العسكرية شوارع مأرب إحتفاءً بالعيد ال61 لثورة 26سبتمبر والعيد ال60 لثورة 14أكتوبر المجيدتين.
كما قامت الفرق الفنية والشبابية برسم لوحة فنية بالقرب من دوار صرواح على انغام الاغاني الوطنية.