النائب العليمي: تحقيق سلام عادل في اليمن يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 325

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي بأن الحوار التلفزيوني الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المتزامن مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة يعكس عمق الرؤية التي انعكست انجازا استثنائيا على كل الأصعدة وتمضي بخطى واثقة نحو المستقبل ،ليس للمملكة فقط بل للمنطقة كاملة ولمحيطها خصوصا.

وأردف النائب العليمي في تغريدة له على موقع (إكس): ومن هنا تأتي أهمية تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في اليمن يلم شمل اليمنيين ويستعيد مسارهم السياسي نحو دولة آمنة مستقرة تجعل وطننا الغالي وشعبنا العظيم جزءا من هذا المستقبل وتحقيقا لرؤية ٢٠٣٠ بما تحمله من طموحات الاستقرار والتنمية والرفاه.

وقال الدكتور عبدالله العليمي: إن العلاقات الاخوية المتينة التي عمدتها المملكة بمواقفها تجاه اليمن قيادة وحكومة وشعباً طيلة العقود الماضية وفي مختلف المجالات وجهودها اليوم لتحقيق السلام جديرة بالشكر والتقدير والامتنان.

مهنئا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ‎اليوم الوطني.