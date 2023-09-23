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لأول مرة القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي إلغاء التهم الموجهة إلى شخصيتين من عائلتي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ووزير خارجيته طارق عزيز من تهمة المشاركة في مجزرة "سبايكر" عام 2014.

وأظهرت الوثيقة قرارا صادرا عن محكمة استئناف بغداد الرصافة (محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الأولى) بتبرئة عبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم (الحفيد للأخ غير الشقيق لصدام حسين) وزياد طارق خلف نزال، نجل وزير الخارجية الأسبق في النظام السابق.

وجاءت التبرئة لعدم كفاية الأدلة، وفقا للوثيقة

 
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