لقاء الرئيس العليمي بأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، اليوم الجمعة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور الأمم المتحدة وامينها العام، وجهودها المقدرة لاحتواء تداعيات الازمة الانسانية الاسوأ في العالم التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ووضع الرئيس امين عام الامم المتحدة امام تطورات الاوضاع في اليمن، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة، والتدخلات الاممية المطلوبة على كافة المستويات.

كما تطرق الى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الامم المتحدة، وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما استعرض اللقاء التدخلات الاممية الملحة للحد من اثار الهجرة غير الشرعية، ومكافحة غسل الاموال، والمضي قدما بخطط الانتقال من مرحلة الاغاثة الى مرحلة التنمية المستدامة.

من جانبه أكد الامين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لتجديد الهدنة، واستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، واحترام حقوق الانسان.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، ونائب المندوب الدائم مروان علي نعمان.

كما حضر اللقاء عن جانب الأمم المتحدة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، ووكيل الامين العام للشؤون الانسانية مارتن جريفيث وعدد من مسؤولي المنظمة.