في مباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف.. النصر السعودي يحقق فوزا ملحميا على الأهلي عقوبات جديدة وقاسية على 21 منظمة و42 شخصية روسية الرئيس التونسي يصدر أمرا رئاسيا لأول مرة في تاريخ تونس.. تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم أغرب قصة في التاريخ ..لأنه لم يتلق الأوامر وبقي يقاتل 29 عاما رغم انتهاء الحرب موناكو يضيع ركلتي جزاء أمام نيس ويخسر بهدف في الدقيقة 91 الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب مسقط تصف المباحثات السعودية الحوثية التي تمّت في الرياض بـ"الإيجابية" وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب شرطة حضرموت تستعيد مسروقات من الذهب والجنابي وضبط المتهمين(صورة) اليمن يوقع مع واشنطن إتفاقية إستعادة قطعتين أثريتين نادرتين
شهدت تسجيل 7 أهداف، حسم النصر قمة الجولة السابعة بالدوري السعودي بفوزه على أهلي جدة، بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بالرياض.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا رباعية النصر بواقع هدفين لكل منهما، فيما أحرز الإيفواري فرانك كيسي، والجزائري رياض محرز "من ركلة جزاء"، وفراس البريكان أهداف الأهلي.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا لكنه تراجع للمركز السادس.
وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى تسعة أهداف متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه