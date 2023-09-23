موناكو يضيع ركلتي جزاء أمام نيس ويخسر بهدف في الدقيقة 91

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تغلب نيس على مضيفه موناكو (1-0)، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت المباراة، إهدار فلورين بالوجان مهاجم موناكو ضربتي جزاء في الدقيقتين (12، 55)، مفوتا على فريقه فرصة حسم اللقاء لصالحه. وفي الدقيقة (90+1)، سجل جيريمي بوجا الهدف الوحيد لنيس.

ورفع نيس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن بريست صاحب المركز الثالث والذي يلعب غدا السبت مع ليون.