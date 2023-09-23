موناكو يضيع ركلتي جزاء أمام نيس ويخسر بهدف في الدقيقة 91 الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب مسقط تصف المباحثات السعودية الحوثية التي تمّت في الرياض بـ"الإيجابية" وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب شرطة حضرموت تستعيد مسروقات من الذهب والجنابي وضبط المتهمين(صورة) اليمن يوقع مع واشنطن إتفاقية إستعادة قطعتين أثريتين نادرتين إصابة قيادي في الجيش ومسؤول محلي برصاص مسلحين في تعز رئيس مجلس القيادة يضع الجانب البريطاني على صورة الاوضاع الوطنية العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج عن البهائيين المحتجزين في سجون الحوثي تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة “فوكس نيوز”
تغلب نيس على مضيفه موناكو (1-0)، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وشهدت المباراة، إهدار فلورين بالوجان مهاجم موناكو ضربتي جزاء في الدقيقتين (12، 55)، مفوتا على فريقه فرصة حسم اللقاء لصالحه. وفي الدقيقة (90+1)، سجل جيريمي بوجا الهدف الوحيد لنيس.
ورفع نيس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن بريست صاحب المركز الثالث والذي يلعب غدا السبت مع ليون.