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الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قال الدكتور محمود الهباش رئيس القضاء الفلسطيني ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إن “رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يفاجئنا بخطابه في الأمم المتحدة الذي “كان كالعادة خطابا متعجرفا وعنصريا إلى درجة مقززة ومليئا بالأكاذيب ويتناقض مع كل الحقائق التاريخية والدينية والقانونية”.

وأضاف الهباش في بيان وصلت نسخة منه إلى هلا فلسطين، أن رئيس حكومة الاحتلال استخدم دائما أسلوب الكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس، ثم استمر في الكذب حتى تصدق نفسك.

واوضح “لقد أصبح هذا الأسلوب مكشوفا بشكل مخجل أمام المجتمع الدولي، ولم يعد أحد يصدق هذه الأكاذيب وتزييف الحقائق، حتى قاعة الأمم المتحدة كانت فارغة تماما خلال خطابه، لأن العالم لم يعد قادرا على سماع السيل”. من الأكاذيب والغطرسة والانفصال عن الواقع الذي يعيشه نتنياهو

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