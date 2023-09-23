موناكو يضيع ركلتي جزاء أمام نيس ويخسر بهدف في الدقيقة 91 الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب مسقط تصف المباحثات السعودية الحوثية التي تمّت في الرياض بـ"الإيجابية" وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب شرطة حضرموت تستعيد مسروقات من الذهب والجنابي وضبط المتهمين(صورة) اليمن يوقع مع واشنطن إتفاقية إستعادة قطعتين أثريتين نادرتين إصابة قيادي في الجيش ومسؤول محلي برصاص مسلحين في تعز رئيس مجلس القيادة يضع الجانب البريطاني على صورة الاوضاع الوطنية العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج عن البهائيين المحتجزين في سجون الحوثي تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة “فوكس نيوز”
قال الدكتور محمود الهباش رئيس القضاء الفلسطيني ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إن “رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يفاجئنا بخطابه في الأمم المتحدة الذي “كان كالعادة خطابا متعجرفا وعنصريا إلى درجة مقززة ومليئا بالأكاذيب ويتناقض مع كل الحقائق التاريخية والدينية والقانونية”.
وأضاف الهباش في بيان وصلت نسخة منه إلى هلا فلسطين، أن رئيس حكومة الاحتلال استخدم دائما أسلوب الكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس، ثم استمر في الكذب حتى تصدق نفسك.
واوضح “لقد أصبح هذا الأسلوب مكشوفا بشكل مخجل أمام المجتمع الدولي، ولم يعد أحد يصدق هذه الأكاذيب وتزييف الحقائق، حتى قاعة الأمم المتحدة كانت فارغة تماما خلال خطابه، لأن العالم لم يعد قادرا على سماع السيل”. من الأكاذيب والغطرسة والانفصال عن الواقع الذي يعيشه نتنياهو