مسقط تصف المباحثات السعودية الحوثية التي تمّت في الرياض بـ"الإيجابية" وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب شرطة حضرموت تستعيد مسروقات من الذهب والجنابي وضبط المتهمين(صورة) اليمن يوقع مع واشنطن إتفاقية إستعادة قطعتين أثريتين نادرتين إصابة قيادي في الجيش ومسؤول محلي برصاص مسلحين في تعز رئيس مجلس القيادة يضع الجانب البريطاني على صورة الاوضاع الوطنية العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج عن البهائيين المحتجزين في سجون الحوثي تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة “فوكس نيوز” عصابة حوثية تحتال على المواطنين بمزاعم معالجة وحل قضايا الاراضي في الحديدة عيدروس الزبيدي يعلنها صراحة :سنتفاوض مع الحوثي لتحقيق الإنفصال
وصفت سلطنة عُمان المباحثات التي تمت في الرياض بين السعودية ووفد الحوثيين بمشاركة الوفد العُماني، بـ"الإيجابية"، لافتة إلى أنها جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية.
وأشادت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تسهم في الوصول إلى الحل الشامل والدائم، وبما يلبّي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وأمس الخميس، التقى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العمانية، برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناول اللقاء بحث المستجدات والجهود المتعلقة بتمكين الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة واستدامتها، فضلا عن دعم الجهود المبذولة وتعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف والقوى اليمنية.