السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصفت سلطنة عُمان المباحثات التي تمت في الرياض بين السعودية ووفد الحوثيين بمشاركة الوفد العُماني، بـ"الإيجابية"، لافتة إلى أنها جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية.

وأشادت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تسهم في الوصول إلى الحل الشامل والدائم، وبما يلبّي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأمس الخميس، التقى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العمانية، برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناول اللقاء بحث المستجدات والجهود المتعلقة بتمكين الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة واستدامتها، فضلا عن دعم الجهود المبذولة وتعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف والقوى اليمنية.