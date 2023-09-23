وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظم المئات من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية بساحة الحرية عقب صلاة الجمعة تزامنًا مع الذكرى التاسعة لانقلاب جماعة الحوثي على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014 وتنديدًا باستمرار انتهاكاتها على مدى 9 سنوات.

وهتف المحتجون بشعارات منددة بإنقلاب الجماعة، مؤكدين استمرارهم في مقاومة الإنقلاب والنضال حتى استعادة الدولة من قبضة الحوثيين.

وردد المحتجون هتافات لثورة 26 سبتمبر محيين صمود الجيش الوطني وملاحمهم في مواجهة الإنقلاب متعهدين على المضي قدمًا على أهداف ثورة 26 سبتمبر والوقوف مع الجيش الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.

ودعا المحتجون، اليمنيين إلى الإحتفاء الواسع بالذكرى الـ 61 لثورة احياء لتضحيات اليمنيين وتعبيرا عن الاعتزاز بها