مسقط تصف المباحثات السعودية الحوثية التي تمّت في الرياض بـ"الإيجابية" وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب شرطة حضرموت تستعيد مسروقات من الذهب والجنابي وضبط المتهمين(صورة) اليمن يوقع مع واشنطن إتفاقية إستعادة قطعتين أثريتين نادرتين إصابة قيادي في الجيش ومسؤول محلي برصاص مسلحين في تعز رئيس مجلس القيادة يضع الجانب البريطاني على صورة الاوضاع الوطنية العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج عن البهائيين المحتجزين في سجون الحوثي تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة “فوكس نيوز” عصابة حوثية تحتال على المواطنين بمزاعم معالجة وحل قضايا الاراضي في الحديدة عيدروس الزبيدي يعلنها صراحة :سنتفاوض مع الحوثي لتحقيق الإنفصال
نظم المئات من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية بساحة الحرية عقب صلاة الجمعة تزامنًا مع الذكرى التاسعة لانقلاب جماعة الحوثي على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014 وتنديدًا باستمرار انتهاكاتها على مدى 9 سنوات.
وهتف المحتجون بشعارات منددة بإنقلاب الجماعة، مؤكدين استمرارهم في مقاومة الإنقلاب والنضال حتى استعادة الدولة من قبضة الحوثيين.
وردد المحتجون هتافات لثورة 26 سبتمبر محيين صمود الجيش الوطني وملاحمهم في مواجهة الإنقلاب متعهدين على المضي قدمًا على أهداف ثورة 26 سبتمبر والوقوف مع الجيش الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.
ودعا المحتجون، اليمنيين إلى الإحتفاء الواسع بالذكرى الـ 61 لثورة احياء لتضحيات اليمنيين وتعبيرا عن الاعتزاز بها