شرطة حضرموت تستعيد مسروقات من الذهب والجنابي وضبط المتهمين(صورة)

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت شرطة مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، ضبط ثلاثة متهمين بسرقة ذهب وجنابي ومبالغ مالية عقب بلاغ يفيد بسرقة منزل في منطقة حوطة سلطانة.

وقال مركز إعلام المهرة، إنه جرى تشكيل فريق للتحقيق في القضية التي تشابه الاسلوب الاجرامي بها وباشروا بالتحقيقات وجمع المعلومات إلى أن وقع الاشتباه على عدد من الاشخاص ذوي السوابق حتى كشف هوية الجناة المتهمين وضبطهم الاول يدعى (م، ع، ع) والثاني يدعى ( ع، أ، ع) والثالث يدعى (أ، أ، ش) مشيرا إلى انهم دخلوا المنزل من خلال الدخول عبر فتحة المكيف.

وأضاف أن من خلال التحقيق مع الجناة اعترفوا بوجود المسروقات في بيت أحد الجناة وهي 2 جرام من الذهب و3 جنابي ومسدس ومبالغ مالية بالريال اليمني والسعودي. وأشار إلى أنه تم ضبط المسروقات وتحريزها وإيداع المتهمين السجن لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنهم لينالو جزاهم العادل.