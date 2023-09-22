مسقط تصف المباحثات السعودية الحوثية التي تمّت في الرياض بـ"الإيجابية" وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب شرطة حضرموت تستعيد مسروقات من الذهب والجنابي وضبط المتهمين(صورة) اليمن يوقع مع واشنطن إتفاقية إستعادة قطعتين أثريتين نادرتين إصابة قيادي في الجيش ومسؤول محلي برصاص مسلحين في تعز رئيس مجلس القيادة يضع الجانب البريطاني على صورة الاوضاع الوطنية العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج عن البهائيين المحتجزين في سجون الحوثي تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة “فوكس نيوز” عصابة حوثية تحتال على المواطنين بمزاعم معالجة وحل قضايا الاراضي في الحديدة عيدروس الزبيدي يعلنها صراحة :سنتفاوض مع الحوثي لتحقيق الإنفصال
أعلنت شرطة مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، ضبط ثلاثة متهمين بسرقة ذهب وجنابي ومبالغ مالية عقب بلاغ يفيد بسرقة منزل في منطقة حوطة سلطانة.
وقال مركز إعلام المهرة، إنه جرى تشكيل فريق للتحقيق في القضية التي تشابه الاسلوب الاجرامي بها وباشروا بالتحقيقات وجمع المعلومات إلى أن وقع الاشتباه على عدد من الاشخاص ذوي السوابق حتى كشف هوية الجناة المتهمين وضبطهم الاول يدعى (م، ع، ع) والثاني يدعى ( ع، أ، ع) والثالث يدعى (أ، أ، ش) مشيرا إلى انهم دخلوا المنزل من خلال الدخول عبر فتحة المكيف.
وأضاف أن من خلال التحقيق مع الجناة اعترفوا بوجود المسروقات في بيت أحد الجناة وهي 2 جرام من الذهب و3 جنابي ومسدس ومبالغ مالية بالريال اليمني والسعودي. وأشار إلى أنه تم ضبط المسروقات وتحريزها وإيداع المتهمين السجن لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنهم لينالو جزاهم العادل.