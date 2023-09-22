اليمن يوقع مع واشنطن إتفاقية إستعادة قطعتين أثريتين نادرتين

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وقع اليمن الجمعة الموافق 22/سبتمبر /أيلول إتفاقية مع متحف الميتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية تتضمن استرداد قطعتين أثريتين يمنيتين نادرتين، بحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

وقالت سفارة اليمن بواشنطن، في إن إتفاقية الشراكة بين الجانبين تضمنت استرداد القطعتين الأثريتين ودراستهما، وعرضهما في المتحف إلى حين طلب الحكومة إعادتها لليمن.

وأثنى رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، على الشراكة اليمنية – الأمريكية لحماية التراث اليمني العريق الذي يتعرض للتهديد بالنهب والسلب جراء ظروف الحرب. وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن العليمي، أشاد خلال حفل توقيع الإتفاقية بمبادرة متحف المتروبوليتان للفنون بالتواصل مع الحكومة اليمنية من أجل استرداد التراث اليمني.