إصابة قيادي في الجيش ومسؤول محلي برصاص مسلحين في تعز

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أُصيب مستشار سابق لمحافظ تعز وقائد كتيبة عسكرية كان برفقته، برصاص مسلحين غربي المحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مستشار محافظ المحافظة السابق، "سلطان قائد المخلافي" وقائد كتيبة الاحتياط باللواء 22 ميكا، بكر صادق سرحان، بمنطقة الضباب غربي المدينة.
وأضافت المصادر، انه جرى نقل المصابين إلى أحد مستشفيات المدينة، لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن أصابت بكر صادق كانت طفيفة. ووفقا للمصادر، فإن المسلحين لاذوا بالفرار عقب إطلاق النار دون ذكر مزيد من التفاصيل