رئيس مجلس القيادة يضع الجانب البريطاني على صورة الاوضاع الوطنية

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استقبل رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة بمقر اقامته في نيويورك ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة اوليفر داودن، وذلك على هامش مناقشات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود احلال السلام، وانهاء معاناة الشعب اليمني التي طال امدها.

كما تطرق اللقاء، الى الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتدخلات البريطانية المتاحة لدعم هذه الاصلاحات في مختلف المجالات.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس الوزراء البريطاني في صورة الاوضاع الوطنية، والمساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة. من جانبه اكد المسؤول البريطاني التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والاصلاحات الحكومية على كافة المستويات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي. كما حضرها عن الجانب البريطاني المندوبة الدائمة لدى الامم المتحدة باربرا وودوارد، ونائب مستشار الامن القومي السيدة سارة ماكنتوش