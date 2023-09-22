العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج عن البهائيين المحتجزين في سجون الحوثي

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها لمليشيا الحوثي بالإفراج عن بقية المحتجزين من أفراد الأقلية البهائية والمخفيين في سجونها منذ أكثر من 100 يوم وقال مكتب المنظمة في الخليج (Amnesty Gulf)، ومقره العاصمة اللبنانية بيروت، في بيان أصدره اليوم الجمعة: “على جماعة الحوثيين أن تفرج فوراً عن 11 بهائياً لا زالوا محتجزين في سجونها ومخفيين قسراً منذ أكثر من 100 يوم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الدين والمعتقد”.

وأضاف البيان أن الـ11 شخصاً الذين لا تزال مليشيا الحوثي تحتجزهم هم تسعة رجال وامرأتين، وهم “معرضون لخطر المزيد من الانتهاكات على أيدي سلطات المليشيات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو حتى الموت”.

وأشار إلى أن من بين المحتجزين عاملون في مجالي حقوق الإنسان والعمل الإنساني، مثل عبدالله العلفي وحسن طارق ثابت وعبدالإله محمد البوني، والذين ينشطون في العمل الخيري وخدمة المجتمع، ويجب إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وكانت عناصر من قوات الأمن التابعة لمليشيا الحوثي قد اقتحمت في 25 مايو الماضي تجمعاً سلمياً لأفراد الأقلية البهائية بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، واحتجزت 17 شخصاً منهم، لكن وفي أعقاب ضغوط دولية أطلقت سراح 6 أشخاص، وهم رجل وثلاث نساء، في يونيو، ورجلين في يوليو، لكنها لا تزال تخفي بقية المحتجزين وفي مكان مجهول حتى اللحظة.