تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة “فوكس نيوز”

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في أول تعليق عليه، وصف رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اللقاء التلفزيوني الذي أجراه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بأنه عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها وعن نظرة متزنة لمختلف القضايا، فيما أكد حاكم دبي محمد بن راشد، أن اللقاء عكس قوة الإنجاز في المملكة.



– تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي

وكتب رئيس الإمارات محمد بن زايد عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) معلقاً على اللقاء الذي أجراه محمد بن سلمان مع قناة “فوكس نيوز”: “لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم”.



وأضاف ابن زايد: “أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة”.

بدوره، قال محمد بن راشد حاكم دبي في تعليقه على المقابلة: تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس.. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه.. متفائلين بنجاح المملكة.. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً باذن الله”.

وقبل يومين، أجرى ولي العهد السعودي لقاء مع قناة “فوكس نيوز” رسم من خلاله مستقبلاً مشرقاً للاقتصاد السعودي، وقال: إن المملكة ستكون من أقوى اقتصادات العالم، وأنها إذا سارت في المسار الصحيح ستكون ضمن أكبر 7 اقتصادات.



وأضاف: “رؤية 2030 طموحة وحققنا مستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر هدفنا الوصول بالمملكة إلى الأفضل دائما، وتحويل التحديات إلى فرص، ووتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.