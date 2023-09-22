عصابة حوثية تحتال على المواطنين بمزاعم معالجة وحل قضايا الاراضي في الحديدة

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حذرت مصادر مطلعة من عصابة نصب واحتيال تديرها قيادات حوثية تستهدف البسطاء من أبناء محافظة الحديدة..
وذكرت المصادر أن العصابة بقيادة القيادي الحوثي المدعو عبد الفتاح علي شرف الدين الحمزي، تقوم بالنصب على المواطنين بمزاعم معالجة وحل قضايا حقوقية خاصة فيما يتعلق بالأراضي والمحاكم.
وأوضحت المصادر أن المدعو الحمزي يستغل نفوذه في مليشيا الحوثي لإسكات الضحايا بتهديدهم بالزج بهم في سجون المليشيات بتهمة التعاون مع العدوان.
وأشارت إلى أن الحمزي يتنقل مع عصابته بين مديريات المحافظة بصفات مختلفة من بينها تاجر عقارات وصاحب محطات بترول ومسؤول التحشيد الحربي للمليشيات الحوثية.