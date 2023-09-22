عيدروس الزبيدي يعلنها صراحة :سنتفاوض مع الحوثي لتحقيق الإنفصال

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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طالب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعودة ما سماها "الدولة الجنوبية بسيادتها الكاملة.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن الزبيدي قوله "نطالب بعودة الدولة الجنوبية بسيادتها الكاملة، وسيحدث هذا من خلال بدء المفاوضات مع الحوثيين لاحقا، والتي ستكون طويلة لكنها هدف استراتيجي بالنسبة لنا".

وذكرت الوكالة أن الزبيدي يمارس دور مزدوج في السياسة اليمنية، وزيارته للولايات المتحدة الأمريكية تهدف لتضخيم الدعوة لانفصال اليمن والتي تراجعت في المناقشات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأوسع.

ويزور الزبيدي الولايات المتحدة ضمن وفد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للمشاركة في الاجتماع الـ 78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.