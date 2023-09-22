برشلونة يعلن تمديد عقد تشافي حتى هذا التاريخ

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، توصله لاتفاق مع المدير الفني تشافي هيرنانديز لتمديد تعاقده مع الفريق حتى 20 حزيران/يونيو 2025.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن العقد يتضمن وجود خيار إضافة عام آخر.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

بعد أن ترك السد القطري، عاد تشافي للانضمام لبرشلونة، الذي قضى معه 24 عاما، ولكن كمدير فني.

وقاد تشافي فريق برشلونة في 96 مباراة، حقق الفوز في 60 مباراة، وتعادل في 17 وخسر في 19.

كما قاد الفريق للفوز بكأس السوبر الإسباني بفوزه على ريال مدريد 3 / 1 في النهائي، كما توج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022 / 2023.