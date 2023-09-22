إصابة قيادي في الجيش ومسؤول محلي برصاص مسلحين في تعز رئيس مجلس القيادة يضع الجانب البريطاني على صورة الاوضاع الوطنية العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج عن البهائيين المحتجزين في سجون الحوثي تعليق إماراتي على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة “فوكس نيوز” عصابة حوثية تحتال على المواطنين بمزاعم معالجة وحل قضايا الاراضي في الحديدة عيدروس الزبيدي يعلنها صراحة :سنتفاوض مع الحوثي لتحقيق الإنفصال برشلونة يعلن تمديد عقد تشافي حتى هذا التاريخ تحذيرات من سيناريو كارثة إعصار درنة في هذه المحافظة اليمنية غضب يمني عارم في ذكرى الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وزير الصحة يدعو السلطات المحلية بالمحافظات والشخصيات الاجتماعية لإنجاح حملة التحصين ضد الحصبة
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، توصله لاتفاق مع المدير الفني تشافي هيرنانديز لتمديد تعاقده مع الفريق حتى 20 حزيران/يونيو 2025.
وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن العقد يتضمن وجود خيار إضافة عام آخر.
وتولى تشافي تدريب برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
بعد أن ترك السد القطري، عاد تشافي للانضمام لبرشلونة، الذي قضى معه 24 عاما، ولكن كمدير فني.
وقاد تشافي فريق برشلونة في 96 مباراة، حقق الفوز في 60 مباراة، وتعادل في 17 وخسر في 19.
كما قاد الفريق للفوز بكأس السوبر الإسباني بفوزه على ريال مدريد 3 / 1 في النهائي، كما توج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022 / 2023.