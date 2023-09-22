وزير الصحة يدعو السلطات المحلية بالمحافظات والشخصيات الاجتماعية لإنجاح حملة التحصين ضد الحصبة

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح إلى تظافر الجهود والتحشيد المجتمعي والقطاعي لإنجاح حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي تنفذها الوزارة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاح العالمي.

وأوضح الدكتور بحيبح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة ستبدأ غداً السبت وتستمر ستة ايام وتستهدف أكثر من مليون و٢٦٧ الف طفل من عمر 6 أشهر وحتى ما دون الخامسة من العمر حتى لمن سبق تحصينهم في مديريات 13 محافظة، مؤكداً أن تنفيذ الحملة يأتي استشعارا بالواجب الوطني تجاه الاطفال بعد أن سجلت خلال الفترة المنصرمة أكثر من 15 الف حالة إصابة بالحصبة أدت إلى تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة .

وجدد التأكيد على مأمونية اللقاحات وفعالياتها وتوفرها في كل مراكز التحصين .. لافتاً إلى أنها محفوظة بعناية تامة بسلسلة تبريد ذات كفاءة عالية وباشراف من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف .

وشدد على ضرورة تازر الجميع في السلطات المحلية بالمحافظات والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية لحشد الطاقات والمؤازرة الفاعلة لإنجاح حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية باعتبار ان الوقاية من الأمراض القابلة للتمنيع لن يتأتى إلا بأخذ اللقاحات.. مطالبا الجميع باستشعار الواجب الديني والوطني والإسهام في إنجاح الحملة وتمنيع أطفالنا ضد مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بكادر صحي يصل إلى 6897 كادر يتوزعون على 3025 فرقة ثابتة ومؤقتة