تحذيرات من سيناريو كارثة إعصار درنة في هذه المحافظة اليمنية غضب يمني عارم في ذكرى الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وزير الصحة يدعو السلطات المحلية بالمحافظات والشخصيات الاجتماعية لإنجاح حملة التحصين ضد الحصبة إصابة امرأة وطفلتين إثر انفجار لغم حوثي في حيس جنوب الحديدة لماذا لجأت الحكومة المصرية الى بيع مشروعات السيسي .. هل تبخر حلم بناء الجمهورية الجديدة الخارجية اليمنية تجري مباحثات مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية بخصوص دعم الشرعية والشعب اليمني المبعوث الامريكي: عملية السلام لا تزال هشة ولا نتواصل مع إيران بشأن اليمن مصر ترحب بجهود الرياض ومسقط بدعم التوصل لحل مستدام في اليمن أول محافظة يمنية تتخذ قرارا بمنع دخول القات الى اراضيها وتتوعد باتخاذ أقصى العقوبات لكل المخالفين عبدالملك الحوثي يتهرب من المرتبات ويتحدث عن تغيير جذري قادم سيعلن عن اولى مراحله يوم المولد
دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح إلى تظافر الجهود والتحشيد المجتمعي والقطاعي لإنجاح حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي تنفذها الوزارة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاح العالمي.
وأوضح الدكتور بحيبح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة ستبدأ غداً السبت وتستمر ستة ايام وتستهدف أكثر من مليون و٢٦٧ الف طفل من عمر 6 أشهر وحتى ما دون الخامسة من العمر حتى لمن سبق تحصينهم في مديريات 13 محافظة، مؤكداً أن تنفيذ الحملة يأتي استشعارا بالواجب الوطني تجاه الاطفال بعد أن سجلت خلال الفترة المنصرمة أكثر من 15 الف حالة إصابة بالحصبة أدت إلى تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة .
وجدد التأكيد على مأمونية اللقاحات وفعالياتها وتوفرها في كل مراكز التحصين .. لافتاً إلى أنها محفوظة بعناية تامة بسلسلة تبريد ذات كفاءة عالية وباشراف من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف .
وشدد على ضرورة تازر الجميع في السلطات المحلية بالمحافظات والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية لحشد الطاقات والمؤازرة الفاعلة لإنجاح حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية باعتبار ان الوقاية من الأمراض القابلة للتمنيع لن يتأتى إلا بأخذ اللقاحات.. مطالبا الجميع باستشعار الواجب الديني والوطني والإسهام في إنجاح الحملة وتمنيع أطفالنا ضد مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بكادر صحي يصل إلى 6897 كادر يتوزعون على 3025 فرقة ثابتة ومؤقتة