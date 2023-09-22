إصابة امرأة وطفلتين إثر انفجار لغم حوثي في حيس جنوب الحديدة

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدى انفجار لغم حوثي محرم دوليا إلى إصابة طفلتين وامرأة من أسرة واحدة في مديرية حيس بجنوب محافظة الحديدة .

وذكرت مصادر محلية إن الضحايا الثلاث، من قرية الخضيري التابعة لذات المديرية وهن الطفلتان “ورود سالم محمد سعيد خضيري”، و”سعيدة علي محمد سعيد خضيري”، والمسنة “فتحية سعيد خضيري”، تعرضن لشظايا متفرقة في أجزاء مختلفة من أجسامهن جراء انفجار لغم فردي زرعته المليشيات الحوثية في المنطقة.

وأوضحت أن القوات المشتركة سارعت لإسعاف الضحايا إلى أقرب نقطة طبية تابعة لها، ثم نقلتهن إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي العلاج اللازم.

وضاعفت الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في الطرق والمناطق السكنية جنوب الحديدة بشكل عشوائي، عدد الضحايا المدنيين، بينهم المئات من الأطفال والنساء وكبار السن