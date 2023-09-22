الخارجية اليمنية تجري مباحثات مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية بخصوص دعم الشرعية والشعب اليمني

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عقد وكيل وزارة الخارجية اليمني أوسان العود مع سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد الحمادي لقاء تم فيه مناقشة أوجه الدعم القطري للحكومة الشرعية والشعب اليمني، وبحضور السفير اليمني .
كما استعراض اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيرها وتطويرها.
وعلى صعيد اخر اعرب السفير راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر عن سعادته بالزيارة التي قام بها وكيل وزارة الخارجية للشئون المالية والادارية لمقر السفارة اليمنية بالدوحة واطلاعه على سير العمل في الاقسام والمكاتب المختلفة.
كما استمع السفير اوسان العوج وكيل الوزارة لشرح من السفير بادي عن طبيعة العمل، وبعض المشاكل والعراقيل التي تواجه السفارة، وكذا الجهود المبذولة للتغلب عليها لضمان مزيد من تيسير وتسهيل الخدمات لأبناء الجالية.
من جانبه اشاد وكيل الخارجية بأداء السفارة وطاقمها والتحولات الايجابية التي شهدتها الجوانب الادارية. واعدا بالعمل على من شأنه تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه السفارة