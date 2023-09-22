عبدالملك الحوثي يتهرب من المرتبات ويتحدث عن تغيير جذري قادم سيعلن عن اولى مراحله يوم المولد

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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تحدث زعيم المليشيات في اليمن عبدالملك الحوثي في كلمة مصورة عما أسماها إنجازات جماعته، معيدا إخفاقها في تقديم الخدمات وصرف المرتبات إلى "العدوان وموروث الماضي، وفي الأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى إصلاح".

واعترف الحوثي ضمنا بفساد وفشل جماعته، مؤكدا أن "حجم الاختلالات في الوضع الرسمي يتطلب تغييرا جذريا"، وقال إن "الأسس والمنطلقات التي سوف يعتمد عليها في التغيير الجذري هي: الهوية الإيمانية لشعبنا يمن الإيمان والحكمة، وبرؤية جامعة، في إطار القواسم المشتركة، وكذلك الشراكة الوطنية التي نسعى لتعزيزها وترسيخها، وتحقيق الاستقلال والحرية لبلدنا، واستعادة اللحمة الوطنية، والبناء الحضاري".

وبحسب خطابه، فإن أولى "المراحل للتغيير الجذري"، والتي قال "إنها توفر أرضية صلبة، ورؤية صحيحة، ومنطلقا ثابتا وسليما، ستعلن في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".