عبدالملك الحوثي يتهرب من المرتبات ويتحدث عن تغيير جذري قادم سيعلن عن اولى مراحله يوم المولد عيدروس يفصح عن أطماعه في الإنفصال ويريد قوات حفظ سلام تدخل اليمن قصة شاب من شرعب يستورد البن اليمني من حراز ويبعيه في ''رونة'' بالسعودية تفاصيل لقاء اشتية ورئيسة وزراء السويد السابقة في نيويورك عباس يحذر العالم من تحول الصراع في فلسطين إلى ديني ويوجه عدة رسائل ميسي يهاجم سان جيرمان ويكشف طبيعة علاقته بمبابي من هو الصحفي الذي حكم عليه القضاء الحوثي بثمان سنوات وانتهت ولم تفرج عنه ..تعرف عليه بيان لأسرة الصحفي أحمد ماهر المسجون بدهاليز الانتقالي .. دول تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي عُمان ترحب بالمباحثات بين الحوثيين والسعودية في الرياض
تحدث زعيم المليشيات في اليمن عبدالملك الحوثي في كلمة مصورة عما أسماها إنجازات جماعته، معيدا إخفاقها في تقديم الخدمات وصرف المرتبات إلى "العدوان وموروث الماضي، وفي الأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى إصلاح".
واعترف الحوثي ضمنا بفساد وفشل جماعته، مؤكدا أن "حجم الاختلالات في الوضع الرسمي يتطلب تغييرا جذريا"، وقال إن "الأسس والمنطلقات التي سوف يعتمد عليها في التغيير الجذري هي: الهوية الإيمانية لشعبنا يمن الإيمان والحكمة، وبرؤية جامعة، في إطار القواسم المشتركة، وكذلك الشراكة الوطنية التي نسعى لتعزيزها وترسيخها، وتحقيق الاستقلال والحرية لبلدنا، واستعادة اللحمة الوطنية، والبناء الحضاري".
وبحسب خطابه، فإن أولى "المراحل للتغيير الجذري"، والتي قال "إنها توفر أرضية صلبة، ورؤية صحيحة، ومنطلقا ثابتا وسليما، ستعلن في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".