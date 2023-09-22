عيدروس يفصح عن أطماعه في الإنفصال ويريد قوات حفظ سلام تدخل اليمن

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قال عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات والداعي للانفصال: إن "الأزمة الإنسانية ما تزال على وشك الكارثة"، وبيَّن أن "مسألة استقلال الجنوب يجب أن تحل من خلال استفتاء تُشرف عليه الأمم المتحدة.
وأضاف في تصريحات للجاردين البريطانية أنه يريد أن يرى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في اليمن لمراقبة أي وقف لإطلاق النار، وتسمح لأن تؤدي المفاوضات إلى تسوية دائمة، رافضا انسحاب قوات التحالف.
وتابع: إن الوضع الراهن للعنف المنخفض المستوى أفضل من اتفاق سيئ، وانه "يجب أن يسبق المفاوضات وقف كامل لإطلاق النار من قِبل الحوثيين".
وقال ايضا: “الجنوب وحده هو الذي يمكنه اتخاذ القرار بشأن موارد الجنوب وإن إعطاء الإيرادات من الجنوب للحوثيين يقوض حقهم في تقرير المصير".