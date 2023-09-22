قصة شاب من شرعب يستورد البن اليمني من حراز ويبعيه في ''رونة'' بالسعودية

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- السعودية

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''مشروع "رونة" سميته بهذا الاسم لكي يكون اسما عربيا خاص بي، لا يستطيع أحد أن يقلده، ويكون له قصة جميلة مرتبطة بي طيلة حياتي''.

هكذا بدأ صاحب مشروع "رونة" محمد مدهش حديثه، وهو شاب يمني يحمل الجنسية السعودية ،ينحدر من محافظة تعز - شرعب الرونة، وقد سمي مشروعه الخاص بإسم منطقته.

المشروع عبارة عن كافيهات ومحمصة مخصصة بالبن اليمني الخالص، لديه أفرع في الرياض وجدة، حيث فتح أول فرع في العاصمة الرياض بإسم "يمنيات" والذي من خلاله لاحظ مدهش أن هناك اهتمام كبير بالقهوة اليمنية، والطلب يزداد عليها يوم بعد يوم.

تحدث مدهش لـ ''ريفلكيشن عربي'' عن بداية مشروعه قاائلا : عندما بدأت المشروع في نهاية 2018 كان عبارة محمصة للبن الأثيوبي واللاتيني فقط ،بعدها جاء تاجر اسمه محمد باوزير، وأدخل البن اليمني إلى السعودية بنحو 15 كيلو فقط، قمنا حينها بتحميصه واستخدامه، وفوجئنا بمذاقه اللذيذ الممزوج بالقرنفل والياسمين؛ فعلاً البن اليمني مميز في كل أنحاء العالم لا يوجد له شبيه، ليس كالبن الأثيوبي الذي قد تجده في أماكن أخرى".

بن حراز

يرى مدهش أن الإقبال على القهوة اليمنية عالي جداً خاصة بالفترة الأخيرة، عندما كان يزور أي مكان يقدم فيه البن اليمني، كان يشاهد الطلبات في تزايد.

"يعتبر البن اليمني نادر ومن الصعوبة أن تجد بن بجودة عالية إلا باليمن، بالرغم من أن زراعة القات طغت عليه، إلا أن منطقة حراز تعتبر المكان الذي تكثر فيه زراعة البن وبجودة عالية"، يقول مدهش.

والبن الحرازي من أفضل أنواع البن على الإطلاق، يتميز بمذاقة الرائع، وله العديد من الأنواع، حيث تتم زراعته على المدرجات الجبلية وأيضا وديان مدينة حراز.

يضيف مدهش'' لقد خرج مشروع رونة مؤخراً ببراند اسمه "يمنيات"، بحكم أنه اشتهر مسبقاً بهذا الإسم في بداياته في الفرع الرئيسي بمدينة الرياض، برغبة صاحب المشروع على أن يكون التوسع به عالميا''ً.

بن عبده وحيدر

وعن سبب تسمياته لبعض محاصيل البن بفروعه بأسماء أشخاص يقول مدهش: "موضوع تسمية المحصول بإسم الزارع يؤكد بأن البن مُنتج فاخر، ولهذا عندما نحضر المحصول من اليمن نحرص على تسميته بإسم الشخص إذا كان مزارع واحد، أما إذا كان أكثر من شخص فنطلق عليه إسم العائلة او المنطقة التي حُصد منها".

ويضيف، "عبده وحيدر هما مزارعين من داخل شرق حراز منطقة جرمة، أطلقنا أسمائهم على بعض منتجات البن لدينا لأنهما من أوائل المزارعين اللذين بدأنا التعامل معهما.نحن نتعامل مع عدة أشخاص في اليمن مثل مفضل ومسعود وجلال ولكن حالياً لم نطلق سوى اسم عبده وحيدر على بعض محاصيل البن لدينا".

يحظى البن اليمني بمكانته وأصالته العربية، حيث يأخذك مذاقه لعالم تزهر به أحلامك، حتى انه ارتبط بهوية وثقافة المجتمع اليمني، ويُعدّ منتجاً زراعياً استراتيجياً مرتبطاً بتاريخ اليمن واقتصاده وطقوسه الاجتماعية.