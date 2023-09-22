تفاصيل لقاء اشتية ورئيسة وزراء السويد السابقة في نيويورك عباس يحذر العالم من تحول الصراع في فلسطين إلى ديني ويوجه عدة رسائل ميسي يهاجم سان جيرمان ويكشف طبيعة علاقته بمبابي من هو الصحفي الذي حكم عليه القضاء الحوثي بثمان سنوات وانتهت ولم تفرج عنه ..تعرف عليه بيان لأسرة الصحفي أحمد ماهر المسجون بدهاليز الانتقالي .. دول تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي عُمان ترحب بالمباحثات بين الحوثيين والسعودية في الرياض المهرة.. إتلاف كمية من الحشيش المخدر بمديرية حوف أقوى تحليل عسكري عن الاستعراض الحوثي ..تفاصيل مليشيات الحوثي تستعرض عسكريا وتهدد بالسيطرة على الجزر والبحار ومضيق باب المندب
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، رئيسة وزراء السويد السابقة وزعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض ماجدالينا أندرسون، في مقر إقامته بنيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع المانحين.
وقال اشتية إنه بعد سنوات من اعتراف السويد بفلسطين، “مازلنا نرى هذا الاعتراف كخطوة جريئة وتطبيق عملي لإيمان السويد بحل الدولتين، الذي يعتبر نموذجا لدول العالم في تقديم الدعم المبني على القيم للعدالة والحق، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات المبرمة والقانون الدولي. .
وعرض اشتية، رئيس وزراء السويد الأسبق، الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وكيف يساهم ذلك في تقويض الأوضاع على الأرض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).