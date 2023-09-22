تفاصيل لقاء اشتية ورئيسة وزراء السويد السابقة في نيويورك

الجمعة 22 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، رئيسة وزراء السويد السابقة وزعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض ماجدالينا أندرسون، في مقر إقامته بنيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع المانحين.

وقال اشتية إنه بعد سنوات من اعتراف السويد بفلسطين، “مازلنا نرى هذا الاعتراف كخطوة جريئة وتطبيق عملي لإيمان السويد بحل الدولتين، الذي يعتبر نموذجا لدول العالم في تقديم الدعم المبني على القيم للعدالة والحق، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات المبرمة والقانون الدولي. .

وعرض اشتية، رئيس وزراء السويد الأسبق، الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وكيف يساهم ذلك في تقويض الأوضاع على الأرض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).