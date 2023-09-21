ميسي يهاجم سان جيرمان ويكشف طبيعة علاقته بمبابي

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه السابق باريس سان جيرمان وعبر عن استيائه من عدم "تكريم" الفريق له بعد إحرازه لقب مونديال "قطر 2022" مع منتخب بلاده.

وتوجت الأرجنتين بلقب مونديال قطر بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل الإيجابي 3-3.

ولم يتم تكريم ميسي في باريس سان جيرمان بعد هذا الإنجاز، خاصة وأن تتويجه جاء على حساب منتخب فرنسا، وبالتحديد على حساب زميله كيليان مبابي، الذي يحتل قلوب مشجعي باريس سان جيرمان.

ويقال إن ميسي أراد عرض كأس العالم في معقل باريس سان جيرمان، ملعب "حديقة الأمراء"، لكن رؤساء النادي رفضوا ذلك وسط مخاوف من رد فعل عنيف من الجماهير الفرنسية.

وحاول باريس سان جيرمان الاعتراف بإنجاز ميسي من خلال تقديم جائزة خاصة له في تدريبات الفريق ومنحه استراحة طويلة بعد نهائي المونديال، لكن كل ذلك لم يشف غليل النجم الأرجنتيني الذي رحل عن النادي الباريسي بعد نهاية عقده في يونيو الماضي لينضم لإنتر ميامي الأمريكي.

ويعتقد ميسي أن باريس سان جيرمان لم يقم بما يكفي للاحتفال بإنجازه، وقال خلال استضافته في برنامج "أولغا" على التلفزيون الأرجنتيني، إنه اللاعب الأرجنتيني الوحيد بين التشكيلة المكونة من 26 لاعبا في المنتخب الوطني، الذي لم يحصل على تكريم من ناديه بعد إحراز كأس العالم.

وأضاف ميسي متحدثا عن مغامرته في العاصمة باريس التي استمرت موسمين فقط (2021-2023) بعد مسيرة لـ17 عاما في برشلونة "لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما"، مضيفا أنه "لم يكن على ما يرام هناك". وأكمل: "أعتقد أن فترتي مع باريس سان جيرمان لم تكن جيدة، لكنني أصبحت بطل العالم وأنا لاعب لباريس سان جيرمان، لذلك كل شيء يحصل لسبب ما".

وتلقى معظم لاعبي الأرجنتين ترحيب الأبطال عند عودتهم إلى أنديتهم بعد تتويجهم بكأس العالم، بما في ذلك أليكسيس ماك أليستر الذي كان يلعب لنادي برايتون قبل أن ينضم في الميركاتو الصيفي الماضي لليفربول، حيث سمح له برفع كأس العالم في ملعب "أميكس" قبل مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظي مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز باستقبال مماثل عندما عاد إلى "أولد ترافورد"، وغرد بعد تكريمه: "لا توجد كلمات... شكرا لأولد ترافورد وزملائي والموظفين على هذا الاستقبال المذهل. إنه شعور رائع بالعودة".

وكان من الممكن أن يزعج باريس سان جيرمان نجمه الآخر كيليان مبابي، الذي سجل ثلاثية لفرنسا في نهائي كأس العالم، إذا سمح لميسي بالتجول في "حديقة الأمراء" مع الكأس.

وخلال فترته في سان جيرمان، كانت علاقة ميسي بزميله مبابي تثير تساؤلات كثيرة، وأشيع أن النجمين غير متوافقين لكن ميسي نفى بنفسه كل هذه الإشاعات. وقال "ليو" في هذا الصدد لبرنامج "أولغا": "علاقتي مع كيليان جيدة، تماما كما هو الحال مع باقي لاعبي باريس سان جيرمان". المصدر: "ميرور" + "ماركا"