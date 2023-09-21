بيان لأسرة الصحفي أحمد ماهر المسجون بدهاليز الانتقالي ..

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي بعدن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتوجيه بتقديم ابنها إلى محاكمة عادلة وسريعة.

وعبرت عن أسفها من عدم الاهتمام والتقصير من قبل الرئاسة والحكومة من متابعة القضية خلال العام الماضي برغم البيانات السابقة للأسرة ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والراي العام.

وجددت أسرة الصحفي أحمد ماهر، مطالبتها بسرعة تقديم ابنها إلى محاكمة عادلة وسريعة ومستعجلة وفقا للقانون والدستور.

وأشارت إلى أن قضية الصحفي أحمد ماهر معروفة إعلاميا وقضية راي عام محلي، لافتا إلى أنها لا تعلم من يقف خلف منعها من المحاكمة مثل باقي قضايا الراي العام في عدن.

وتطالب رشاد العليمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة مجريات القضية والتجاوزات القانونية التي حدثت فيها منذ اختطافه وحتى عدم محاكمته بصورة استثنائية مثل قضايا الراي العام الأخرى.

وفي أغسطس من العام الماضي، اختطف الصحفي أحمد ماهر، من منزل والده في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية آراءه وكتاباته، ولفقت ضده تهم كيدية.