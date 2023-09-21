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دول تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.

وبحسب التقرير، الذي يبين ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، فإن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (حوالي 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر. ووفقا للتقرير فالدول هي: السعودية (323.1 طن)، لبنان (286.8 طن)، الجزائر (173.6 طن)، العراق (132.6 طن)، مصر (125.9 طن).

عالميا، تصدرت الولايات المتحدة (8133.5 طن) دول العالم باحتياطيات الذهب، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (3352.6 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها فرنسا (2436.9 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.

وشهدت السنوات الماضية إقبالا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم

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