عُمان ترحب بالمباحثات بين الحوثيين والسعودية في الرياض

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رحبت سلطنة عمان،اليوم الخميس، بالمباحثات بين السعودية والسعودية بالعاصمة الرياض، التي تمت بوساطة مسقط.

وقالت الخارجية العمانية في بيان: "تُرحب سلطنة عمان بالمباحثات الإيجابية التي تمت في الرياض بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ووفد صنعاء، بمشاركة الوفد العماني، والتي جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية".

وأشادت سلطنة عمان بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تساهم في الوصول إلى الحل الشامل، وبما يلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق. والثلاثاء الماضي، عاد وفد جماعة الحوثي، إلى صنعاء قادما من الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن، بوساطة من سلطنة عمان.

واليوم الخميس، توجه وفد جماعة الحوثي مع وفد عمان من صنعاء إلى العاصمة مسقط، دون الكشف عن تفاصيل المشاورات