المهرة.. إتلاف كمية من الحشيش المخدر بمديرية حوف

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أتلفت السلطة المحلية في محافظة المهرة، يوم الخميس، كمية من الحشيش المخدر بمديرية حوف.
وقال مركز إعلام المهرة، إن رئيس نيابة استئناف محافظة المهرة القاضي إبراهيم محمد بن زين شهد الخميس، عملية إتلاف 46 كيلو من مخدر الحشيش، بحضور وكيل نيابة حوف القاضي فكري سالم مولى الدويلة، ومدير عام المديرية حاتم مكي، ومدير الأمن بالمديرية العقيد سعد سعيد باكريت، ومدير الجوازات بمنفذ صرفيت العقيد أحمد سعيد رعفيت.
واطلع القاضي "بن زين"، خلال زيارته لمديرية حوف، على سير العمل في نيابة حوف الابتدائية، مستمعًا من وكيل نيابة حوف لتقرير شامل حول آلية العمل وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجههم.
وعلى هامش الزيارة التقى رئيس نيابة استئناف المهرة بمدير عام مديرية حوف، ووكيل النيابة بالمديرية، ومدير الأمن، ومدير الجوازات بصرفيت، لمناقشة الأوضاع الأمنية والقضائية