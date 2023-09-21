مليشيات الحوثي تستعرض عسكريا وتهدد بالسيطرة على الجزر والبحار ومضيق باب المندب الزبيدي ..لقناة (بي بي سي) ليس لدينا أي تفاصيل بشأن مفاوضات السعودية والحوثيين اللواء سلطان العرادة يعلن بناء كليتين ومبان سكنية في جامعة إقليم سبأ ويفتتح معامل كلية الطب العليمي يناقش مع مسؤولين الدول الغربية مستجدات الوضع اليمني والضغوط المطلوبة للدفع بالمليشيا لتجديد الهدنة واحياء مسار السلام وصفهم بـ المدسوسين..عبد الملك الحوثي يفاجئ المتحوثين بقرارات طرد جذرية من كافة مؤسسات حكومته الانقلابية نازحو مأرب يوجهون دعوة للمجتمع الدولي .. تزامنا مع يوم النكبة الحياة السياسية في اليمن بعد نكبة 21 سبتمبر .. صراع النهوض في زمن التعثر والخذلان.. تقرير خاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع وزيري خارجية روسيا وعمان جهود إحلال السلام في اليمن الهروب المفاجئ للحوثيين من الرياض .. ما بعد إبتزاز الحوثيين للمملكة.. مماحكات او مباحثات عاجل: كلمة الرئيس اليمني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ماذا قال عن السلام والحوثيين والتطورات الجارية؟
هددت المليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني بالعودة إلى التصعيد العسكري بعد انتهاء المشاورات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة لوزير دفاع مليشيا الحوثي، محمد العاطفي، خلال عرض عسكري في صنعاء اليوم الخميس، بذكرى انقلابها على الدولة اليمنية.
وزعم وزير الحرب الحوثي أن ميلشياته مستعدة عسكريا للسيطرة على الجزر والبحار ومضيق باب المندب، خلال الأسابيع والأشهر القادمة وتبجح العاطفي أن ميليشياته “ستضاعف مستوى الجاهزية القتالية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ضمن الاستجابة العملية والمسؤولة للتعامل الحازم والرادع مع أي تطورات”. حد وصفه.
وأوضح أن جماعته ستكون لها كلمتها المسموعة فيها شاء من شاء وأبى من أبى”، زاعما “نحن أقوياء ونستطيع أن نفرض وجودنا على الساحة العالمية”، حسب تعبيره.
وعد مراقبون التصعيد الإعلامي الحوثي لعدم استطاعة الجماعة الحوثية فرض شروطها المتطرفة من خلال المشاورات التي رعاها الوسطاء في العاصمة السعودية الرياض