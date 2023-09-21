مليشيات الحوثي تستعرض عسكريا وتهدد بالسيطرة على الجزر والبحار ومضيق باب المندب

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هددت المليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني بالعودة إلى التصعيد العسكري بعد انتهاء المشاورات الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة لوزير دفاع مليشيا الحوثي، محمد العاطفي، خلال عرض عسكري في صنعاء اليوم الخميس، بذكرى انقلابها على الدولة اليمنية.

وزعم وزير الحرب الحوثي أن ميلشياته مستعدة عسكريا للسيطرة على الجزر والبحار ومضيق باب المندب، خلال الأسابيع والأشهر القادمة وتبجح العاطفي أن ميليشياته “ستضاعف مستوى الجاهزية القتالية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ضمن الاستجابة العملية والمسؤولة للتعامل الحازم والرادع مع أي تطورات”. حد وصفه.

وأوضح أن جماعته ستكون لها كلمتها المسموعة فيها شاء من شاء وأبى من أبى”، زاعما “نحن أقوياء ونستطيع أن نفرض وجودنا على الساحة العالمية”، حسب تعبيره.

وعد مراقبون التصعيد الإعلامي الحوثي لعدم استطاعة الجماعة الحوثية فرض شروطها المتطرفة من خلال المشاورات التي رعاها الوسطاء في العاصمة السعودية الرياض