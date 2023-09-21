مليشيات الحوثي تستعرض عسكريا وتهدد بالسيطرة على الجزر والبحار ومضيق باب المندب الزبيدي ..لقناة (بي بي سي) ليس لدينا أي تفاصيل بشأن مفاوضات السعودية والحوثيين اللواء سلطان العرادة يعلن بناء كليتين ومبان سكنية في جامعة إقليم سبأ ويفتتح معامل كلية الطب العليمي يناقش مع مسؤولين الدول الغربية مستجدات الوضع اليمني والضغوط المطلوبة للدفع بالمليشيا لتجديد الهدنة واحياء مسار السلام وصفهم بـ المدسوسين..عبد الملك الحوثي يفاجئ المتحوثين بقرارات طرد جذرية من كافة مؤسسات حكومته الانقلابية نازحو مأرب يوجهون دعوة للمجتمع الدولي .. تزامنا مع يوم النكبة الحياة السياسية في اليمن بعد نكبة 21 سبتمبر .. صراع النهوض في زمن التعثر والخذلان.. تقرير خاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع وزيري خارجية روسيا وعمان جهود إحلال السلام في اليمن الهروب المفاجئ للحوثيين من الرياض .. ما بعد إبتزاز الحوثيين للمملكة.. مماحكات او مباحثات عاجل: كلمة الرئيس اليمني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ماذا قال عن السلام والحوثيين والتطورات الجارية؟
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، عدم وجود أي تفاصيل لدى مجلس القيادة بشأن المفاوضات بين السعودية والحوثيين في الرياض التي انتهت قبل يومين.
وقال "الزبيدي" وهو ايضا رئيس المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، في مقابله له مع قناة بي بي سي إنه لا يوجد أي تفاصيل بشأن هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة، أملا بالتوصل إلى وقف الحرب دون شروط.
وأضاف أن غرض زيارته للسعودية هو لمرافقة الرئيس رشاد العليمي، ضمن الوفد إلى نيويورك، لافتا إلى أنه بسبب ضيق الوقت تم تأجيل اللقاء بالجانب السعودي حتى العودة من أمريكا.
وأشار إلى أن السعوديين يؤكدون دائما بأن الشأن اليمني "لن يتدخلوا في تفاصيله بين أطراف الحرب وهم يقومون بدور الوسيط"، مؤكدا أنه في حالة تم التوصل لحل سيكون هناك لجان تفصيلية في كل القضايا.
وأوضح "الزبيدي" أنه "يهمنا انهاء نزيف الدم وليس لصالح أي طرف استمرار الحرب وعملية سلام شاملة هدف كل أبناء اليمن شمالا وجنوبا".
وأكد موقف مجلس القيادة الثابت بحل القضية الجنوبية في مشاورات السلام اليمنية، بعيدا عن أي تأجيل أو ترحيل، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أنه يحترم قوانين الأمم المتحدة ويجب أن تحترم ارادة الشعوب.
ولفت إلى أنه يحترم موقعه في مجلس القيادة الرئاسي بتمثيل كافة أبناء اليمن، كما هو مفوض لشعب الجنوب في حقهم باستعادة دولتهم