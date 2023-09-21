الزبيدي ..لقناة (بي بي سي) ليس لدينا أي تفاصيل بشأن مفاوضات السعودية والحوثيين

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، عدم وجود أي تفاصيل لدى مجلس القيادة بشأن المفاوضات بين السعودية والحوثيين في الرياض التي انتهت قبل يومين.

وقال "الزبيدي" وهو ايضا رئيس المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، في مقابله له مع قناة بي بي سي إنه لا يوجد أي تفاصيل بشأن هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة، أملا بالتوصل إلى وقف الحرب دون شروط.

وأضاف أن غرض زيارته للسعودية هو لمرافقة الرئيس رشاد العليمي، ضمن الوفد إلى نيويورك، لافتا إلى أنه بسبب ضيق الوقت تم تأجيل اللقاء بالجانب السعودي حتى العودة من أمريكا.

وأشار إلى أن السعوديين يؤكدون دائما بأن الشأن اليمني "لن يتدخلوا في تفاصيله بين أطراف الحرب وهم يقومون بدور الوسيط"، مؤكدا أنه في حالة تم التوصل لحل سيكون هناك لجان تفصيلية في كل القضايا.

وأوضح "الزبيدي" أنه "يهمنا انهاء نزيف الدم وليس لصالح أي طرف استمرار الحرب وعملية سلام شاملة هدف كل أبناء اليمن شمالا وجنوبا".

وأكد موقف مجلس القيادة الثابت بحل القضية الجنوبية في مشاورات السلام اليمنية، بعيدا عن أي تأجيل أو ترحيل، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أنه يحترم قوانين الأمم المتحدة ويجب أن تحترم ارادة الشعوب.

ولفت إلى أنه يحترم موقعه في مجلس القيادة الرئاسي بتمثيل كافة أبناء اليمن، كما هو مفوض لشعب الجنوب في حقهم باستعادة دولتهم