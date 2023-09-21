اللواء سلطان العرادة يعلن بناء كليتين ومبان سكنية في جامعة إقليم سبأ ويفتتح معامل كلية الطب

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الخميس، عن بناء كليتين في أرضية جامعة إقليم سبأ الجديدة ومبانٍ سكنية لأعضاء هيئة التدريس، في الوقت الذي افتتح معامل كلية الطب بالجامعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء العرادة بالحفل الذي اقامته الجامعة لاستقبال الطلاب المستجدين وتكريم اوائل الأقسام العلمية للعام الجامعي الماضي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن العرادة أعلن بناء كليتين لجامعة إقليم سبأ ومبانٍ سكنية للكادر الأكايمي بالجامعة، وتكليف مكتب هندسي لإنجاز المخطط العام (الماستر بلان ) لأرضية الجامعة.

وأضافت بأن العرادة أعلن عن تقديم جهاز كمبيوتر محمول لكل عضو من أعضاء مجلس الجامعة والمركز الأول لأوائل طلاب الأقسام العلمية للعام الجامعي 2021م - 2022م. وشدد العرادة على ضرورة تقديم التعليم الجامعي بجودة عالية بحسب المعايير والاعتماد الأكاديمي المحلي والاقليمي والدولي، والاستمرار في الارتقاء بالأداء الأكاديمي وفق خطة الجامعة الاستراتيجية بما يلبي رغبات المتقدمين للدراسة الجامعية.

وخاطب اللواء العرادة الطلاب بقوله: "العلم هو سلاحكم الذي ستدافعون به عن أنفسكم وعن وطنكم ومجتمعكم وشعبكم"، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة لرفع مستوى التحصيل العلمي، والحرص على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات، للإسهام بفاعلية في السير بالوطن نحو التقدم والرخاء والازدهار.