العليمي يناقش مع مسؤولين الدول الغربية مستجدات الوضع اليمني والضغوط المطلوبة للدفع بالمليشيا لتجديد الهدنة واحياء مسار السلام

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،الدكتور رشاد محمد العليمي مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة من القوى الكبرى لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء ثلاثياً دولياً عقدة، اليوم الخميس الموافق 21_سبتمبر /أيلول ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، ضم المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينج، ومديري دائرتي الشرق الأوسط بالخارجيتين البريطانية والفرنسية، ستيفن هيكي، وآن جريلو.

كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسبل الكفيلة بدعمها كخيار أمثل لتعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.