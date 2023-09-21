مليشيات الحوثي تستعرض عسكريا وتهدد بالسيطرة على الجزر والبحار ومضيق باب المندب الزبيدي ..لقناة (بي بي سي) ليس لدينا أي تفاصيل بشأن مفاوضات السعودية والحوثيين اللواء سلطان العرادة يعلن بناء كليتين ومبان سكنية في جامعة إقليم سبأ ويفتتح معامل كلية الطب العليمي يناقش مع مسؤولين الدول الغربية مستجدات الوضع اليمني والضغوط المطلوبة للدفع بالمليشيا لتجديد الهدنة واحياء مسار السلام وصفهم بـ المدسوسين..عبد الملك الحوثي يفاجئ المتحوثين بقرارات طرد جذرية من كافة مؤسسات حكومته الانقلابية نازحو مأرب يوجهون دعوة للمجتمع الدولي .. تزامنا مع يوم النكبة الحياة السياسية في اليمن بعد نكبة 21 سبتمبر .. صراع النهوض في زمن التعثر والخذلان.. تقرير خاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع وزيري خارجية روسيا وعمان جهود إحلال السلام في اليمن الهروب المفاجئ للحوثيين من الرياض .. ما بعد إبتزاز الحوثيين للمملكة.. مماحكات او مباحثات عاجل: كلمة الرئيس اليمني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ماذا قال عن السلام والحوثيين والتطورات الجارية؟
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،الدكتور رشاد محمد العليمي مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة من القوى الكبرى لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء ثلاثياً دولياً عقدة، اليوم الخميس الموافق 21_سبتمبر /أيلول ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، ضم المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينج، ومديري دائرتي الشرق الأوسط بالخارجيتين البريطانية والفرنسية، ستيفن هيكي، وآن جريلو.
كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسبل الكفيلة بدعمها كخيار أمثل لتعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.