نازحو مأرب يوجهون دعوة للمجتمع الدولي .. تزامنا مع يوم النكبة

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكد نازحو مخيم السويداء في محافظة مأرب، اليوم الخميس ويعد واحدا من اكبر مخيمات النزوح في اليمن، على أنّ حل المليشيات بمختلف اشكالها وتسمياتها وفي صدارتها مليشيا الاجرام الحوثي ضرورة للسلام والاستقرار والعودة لحياة كريمة.

جاء ذلك خلال، في بيان وقفة احتجاجية نظمها النازحون والمشردون، بالتزامن مع ذكرى نكبة 21سبتمبر، مؤكدين حرصهم على تحقق السلام اليوم قبل الغد، وفقاً لمبادئ العدالة الانتقالية وبما يضمن حقوق الضحايا ويجبر ضررهم.

كما أكد النازحون في بيان الوقفة الاحتجاجية على وقوفهم مع السلام العادل والشامل، والسلام الحقيقي، رافضين الهدنة المؤقتة التي يستريح فيها المعتدي ويلتقط أنفاسه ليستأنف عدوانه ويمارس هوايته في قتلنا وإعادة تهجيرهم وتشريدهم ونهب ممتلكاتهم من جديد. على حدّ تعبير البيان.

ودعا البيان، المجتمع الدولي لترجمة مواقفه المعلنة والتزاماته الصريحة تجاه اليمن ومأساته والثبات على قراراته التاريخية وخاصة القرار (2216)، وكذا الجهات الحقوقية في الداخل والخارج لمضاعفة جهودها في إيصال المظلمة اليمانية للعالم أجمع.

كما دعا النازحون في البيان، الحكومة اليمنية لزيارة مخيمات النزوح والتعرف على أحوال وظروف قاطنيها والارتقاء بها حتى تكون لائقة بإنسانيتهم.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل محافظة صنعاء الشيخ عبدالخالق الجندبي وأحد من فجرت المليشيات منازلهم وصادرت ممتلكاتهم وكذلك حضر عدد من الشخصيات الاجتماعية وحشد من النازحين والمهجرين وضحايا الانتهاكات ندد الحاضرون بالانقلاب الحوثي على الدولة وما تقوم به المليشيات من بطش وتنكيل ونهب للمواطنين في مناطق سيطرتها وما تسعى إليه من طمس الهوية الوطنية وتشويه القيم الدينية والاجتماعية للشعب اليمني.

كما أكد عدد من ضحايا انتهاكات بينهم مصابين جراء الالغام الحوثية ومختطفين والمفجرة منازلهم وابناء وارامل عدد من صفتهم المليشيات وغيرهم ممن حضروا الفعالية أكدوا على صمودهم وثباتهم واستمرارهم في النضال والكفاح ضد المليشيات برغم ما أصابهم من انتهاكات وما قدموه من تضحيات تهون في سبيل الوطن ونصرة المظلوم واجتثاث ظلم المليشيات وتخليص الشعب من بطشها.

في كلمتها أكدت المرأة على أهمية الاصطفاف الوطني وتوحيد الصف الجمهوري من أجل مواجهة الكهنوت الحوثي الذي لم تسلم من شره شريحة من شرائح المجتمع بما فيهم المرأة التي واجهت شتى أنواع الانتهاكات الحوثية. تخلل الوقفة مشاركات خطابية من عدد من النازحين وضحايا الانتهاكات الحوثية أكدت في مجملها على أهمية استمرار مواجهة المليشيات الحوثية وأهمية تظافر الجهود في القضاء عليها واستعادة الدولة المخطوفة.