رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع وزيري خارجية روسيا وعمان جهود إحلال السلام في اليمن

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، مع وزيري خارجية روسيا الإتحادية وسلطنة عمان، المستجدات اليمنية والجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي، التقى وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت بأن اللقاء ناقش مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان، لتجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموقف الروسي الواضح في مجلس الامن وكافة المحافل الى جانب الشرعية الدستورية، ومؤسساتها الوطنية.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي عن موقف موسكو الثابت الى جانب اليمن وشعبه، ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لوقف الحرب، واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية في البلاد.

وفي لقاء آخر، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك الجهود الوساطة العمانية والسعودية بهدف إحلال السلام في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم غادر الوفد العماني، العاصمة صنعاء، بعد يومين من الوصول إليها عقب زيارة العاصمة السعودية الرياض ورعاية مفاوضات بين جماعة الحوثي والسعودية بهدف إنهاء الحرب في البلاد.

والثلاثاء، غادر وفد جماعة الحوثي العاصمة الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.

ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.