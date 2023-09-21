شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن رد فعله يوم فازت السعودية على الأرجنتين

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر شبكة "فوكس نيوز"، عن رد فعله بعد الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على حساب الأرجنتين في مونديال "قطر 2022".

وسأل كبير المذيعين السياسيين في الشبكة الأمريكية، بريت باير، ولي العهد السعودي: "هل أنت من محبي الرياضة؟"، ليجيب ولي العهد: "نعم بالتأكيد".

ثم طرح باير سؤالا على الأمير محمد بن سلمان قال فيه: "أين كنت عندما فازت السعودية على الأرجنتين في كأس العالم وماذا كان رد فعلك؟".

ورد ولي العهد السعودي على السؤال بالقول: "كنت مع عائلتي، مع إخوتي وزوجاتهم وأبنائهم نشاهد المباراة وقد أردنا أن نخرج من اللقاء بنتيجة مشرفة فقط لكننا انبهرنا".

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وكان المنتخب السعودي استهل مبارياته في مونديال "قطر 2022"، بتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين 2-1

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

ورغم هذا الفوز، فقد ودعت السعودية مونديال قطر من دور المجموعات بينما واصلت الأرجنتين طريقها لتحصد اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها.

و المنتخب السعودي المنتخب الوحيد الذي تغلب على الأرجنتين في مونديال قطر.