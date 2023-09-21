فوز صعب للريال ومستحق للبايرن وأرسنال يسحق أيندهوفن في دوري الأبطال

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أحرز جود بلينغهام هدفا مع نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1- صفر على ضيفه أونيون برلين في سانتياغو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
كما فاز بايرن ميونخ الألماني ، 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي المجموعة الثانية فاز أرسنال الإنجليزي 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي.