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فوز صعب للريال ومستحق للبايرن وأرسنال يسحق أيندهوفن في دوري الأبطال

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أحرز جود بلينغهام هدفا مع نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1- صفر على ضيفه أونيون برلين في سانتياغو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 كما فاز بايرن ميونخ الألماني ، 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المجموعة الثانية فاز أرسنال الإنجليزي 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي.

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