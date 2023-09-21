أول موقف رسمي لـ ''صنعاء'' بشأن المشاورات التي جرت في الرياض

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أعلن القيادي الحوثي مهدي المشاط، أن جماعته مسرورة بما نقله وفدها التفاوضي بشأن نقاشاته مع الجانب السعودي في الرياض.

وقال المشاط في خطاب عشية الذكرى التاسعة لاجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء، إن ما نقله وفدُهم التفاوضي عن القيادة السعودية من الناحية النظرية هي رسائل وتأكيدات إيجابية وموضع ترحيب مشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ.

وأكد أن جماعته جاهزة لمعالجة أية مخاوف لدى السعودية بقدر جاهزية الرياض لمعالجة مخاوف جماعته أيضاً.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت مليشيا الحوثي عودة وفدها التفاوضي من الرياض للتشاور مع قياداتها حول نتائج المحادثات.

وقال القيادي في المليشيا علي القحوم، إن جولة المفاوضات مع السعودية اتسمت بالجدية والإيجابية.

يأتي ذلك فيما حذرت هيئة التشاور والمصالحة من مغبة تغييب الشرعية عن ملف إيقاف الحرب وعملية السلام، مؤكدة أن كل مراحل التفاوض هي مَهمَةٌ رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة.

وشددت الهيئة في اجتماع مرئي لها على ضرورة الإعلان عن الوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري، داعية المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات الشعب اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة.

وشددت هيئة التشاور أيضا على أهمية أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الحكومة ومليشيا الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقا لمرجعيات الحل.

وأكدت أن الحلول يجب أن تفضي إلى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح مليشيا الحوثي، وإنهاء التهديدات التي تمارسها.