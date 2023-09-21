عدن.. المالية تعلن صرف مرتبات 95 بالمائة من موظفي الدولة عبر البنوك

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة المالية، بلوغ إجمالي المرتبات المصروفة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك لنحو 95 في المائة من موظفي الدولة في 264 جهة حكومية من وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي بالمحافظات المحررة، 40 مليارا و 395 مليونا و 905 ألف و 973 ريالا.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن إجمالي مرتبات موظفي 82 جهة من وحدات السلطة المركزية، بلغ 23 مليارا و 335 مليونا و 385 ألفا و 859 ريالا، فيما بلغ إجمالي مرتبات موظفي 182 جهة من وحدات السلطة المحلية، 17 مليارا و 60 مليونا و 520 ألفا و 114 ريالا.

وأوضح المصدر، أن عملية صرف المرتبات جرت بشكل سليم ومنتظم عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي اليمني، وذلك على ضوء الإصلاحات التي تنتهجها وزارة المالية وبرنامج الإصلاحات الحكومية الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.

ولفت إلى استكمال 95 في المائة من الجهات الحكومية إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف مرتبات الموظفين، وأهمية استكمال الجهات الأخرى إجراءاتها لصرف مرتبات موظفيها بأسرع وقت .. مؤكدا حرص قيادة وزارة المالية ممثلة بالوزير سالم بن بريك، على تسهيل كافة إجراءات صرف المرتبات عبر البنوك ومعالجة أي صعوبات بهذا الصدد، وفقا للإجراءات الحكومية التصحيحية وآليات واشتراطات المنحة السعودية للموازنة العامة للدولة.