انخفاض أسعار النفط بشكل مفاجئ وسط مخاوف اقتصادية

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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 90.28 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.01% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 92.71 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.88% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس أغلقت عقود "برنت" عند 93.53 دولار للبرميل، والخام الأمريكي عند 89.66 دولار للبرميل