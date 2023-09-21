ماذا قال نتنياهو أمام بايدن عن التطبيع مع السعودية وحل الخلافات مع العرب؟

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ إعادة انتخابه العام الماضي، وقال إنهما سيناقشان “القضايا الصعبة”، بما في ذلك “القيم الديمقراطية” و”توازن القوى”.

وقال بايدن، الذي التقى بنتنياهو على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يأمل أن يلتقي بنتنياهو في واشنطن “بحلول نهاية العام”.

ووسط مخاوفه بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل لنتنياهو، امتنع بايدن عن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، والتقى الرجلان بدلا من ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جهته، أبلغ نتنياهو الرئيس الأميركي أن التوصل إلى اتفاق “سلام تاريخي” مع السعودية أمر ممكن، في ظل الحديث عن مساعي واشنطن لتطبيع العلاقات بين البلدين. “السيد.

وقال نتنياهو: “سيدي الرئيس، أعتقد أنه تحت قيادتك يمكننا تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة هلا فلسطين السعودية”، معتبرا أن هذا يمكن أن يقطع “طريقا طويلا” نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية.

وتؤكد السعودية منذ سنوات طويلة أن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل والاعتراف بها يعتمد على تنفيذ حل الدولتين مع الفلسطينيين.

ولم تنضم المملكة إلى اتفاقيات إبراهيم المبرمة عام 2020، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع جيران المملكة، الإمارات والبحرين. وانضم إليهم السودان والمغرب.

وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن أحد محاور المحادثات سيكون “القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”. لكن يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل متباعدتان في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي الديمقراطي حكومة نتنياهو اليمينية بأنها إحدى أكثر الحكومات “تطرفا” في تاريخ إسرائيل.

وتسببت سياسات نتنياهو في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الأقوى للبلاد، منذ عودته إلى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية بدعم من أحزاب اليمين المتطرف في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانتقد الرئيس الأمريكي بشدة خطة الإصلاح القضائي، التي يعتبرها معارضو نتنياهو تهديدا للديمقراطية في إسرائيل وخطوة نحو مسار غير ليبرالي، وحتى استبدادي.

وفي يوليو/تموز، استقبل بايدن في المكتب البيضاوي الرئيس الإسرائيلي المعتدل إسحاق هرتسوغ، الذي دعا إلى إعادة النظر في الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشأ خلاف بعد أن قال نتنياهو إنه تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض، لكن البيت الأبيض قال عندها فقط إن الرجلين سيلتقيان “في الولايات المتحدة”. وشهدت العلاقات مزيدا من التوتر بسبب استمرار التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة لوقفه.

لكن على الرغم من التوترات بين بايدن ونتنياهو، لا يوجد مؤشر ملموس على أن الولايات المتحدة ستخفف دعمها طويل الأمد للدولة العبرية، وهي حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط.

ومن المحتمل أن يعرض بايدن على السعودية صفقة أمنية طموحة مثل تلك التي عرضها مؤخرا على اليابان وكوريا الجنوبية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وناقش نتنياهو والملياردير إيلون ماسك، الاثنين، المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسياسة الإسرائيلية والتحكم في المحتوى على منصة “إكس”، خلال محادثة مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لمالك شركتي تيسلا وسبيس إكس. وقال نتنياهو لمسك: “آمل أن تجد القدرة على وضع حد لمعاداة السامية (عبر X) أو الحد منها قدر الإمكان